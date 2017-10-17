Следователи возбудили новые дела против причастных к хищениям в «Седьмой студии» Серебренникова
Следственный комитет России возбудил уголовные дела против еще нескольких человек, которые, по мнению СКР, могут быть причастны к хищениям в «Седьмой студии» режиссера Кирилла Серебренникова.
Об этом 17 октября пишет «Коммерсантъ». Следователь сделал заявление во время заседания суда по делу Серебренникова: «Есть основания полагать, что к совершению преступления причастны и иные люди, в отношении которых возбуждено уголовное дело. Сейчас следствие проводит комплекс мероприятий, направленный на установление всех причастных».
Напомним, сегодня в ходе заседания Басманного суда следователи представили показания свидетелей, согласно которым в «Седьмой студии» якобы была черная касса для обналичивания денег. Серебренников уже назвал эти обвинения абсурдными.
Справка:
Художественного руководителя театра Кирилла Серебренникова подозревают в хищении 68 миллионов, выделенных компании «Седьмая студия» на проект «Платформа», в рамках которого были поставлены несколько спектаклей. Следствие полагает, что в частности спектакль «Сон в летнюю ночь» так и не был поставлен, хотя он до сих пор идет на сцене «Гоголь-центра». Серебренников сначала проходил по делу свидетелем, а в камере оказалась бухгалтер Нина Масляева и бывший директор «Седьмой студии» Алексей Малобродский. 23 августа Серебренникова отправили под домашний арест.