Сергей Шнуров посочувствовал Владимиру Путину из Амстердама

Музыкант и шоумен Сергей Шнуров написал стихотворение, посвященное российскому президенту.

Лидер группы «Ленинград» опубликовал свое произведение 17 октября в Instagram. В качестве геотега указан Схипхол — аэропорт Амстердама. Начинается стихотворение со слов «Путина, конечно, жалко...». Шнуров сочувствует президенту, который не может спокойно выпить и покурить — разве что запершись в кабинете «с кем-нибудь, кто служит в МИДе».

Общаться с женским полом президенту тоже непросто, считает Шнуров: «В личной жизни он степенен. // Ну а как? Когда? И с кем?» Финал у произведения довольно безрадостный: «Вот и ездит он по встречам.// То охота, то рыбалка. // То Шойгу зайдёт, то Сечин. // Путина, конечно, жалко».