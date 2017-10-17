Как Аляска уплыла в Америку

150 лет назад Россия согласилась уступить США огромный полуостров с прилегающими островами. О причинах сделки и о последствиях уступки рассказывает Константин Ранкс.

Популярный миф о том, что Российская империя не продавала Соединенным Штатам свои владения на Американском континенте, а лишь сдала в аренду на определенный срок, до сих пор актуален. Многие считают, что этот период уже прошел и Аляску можно забирать обратно.

Немного истории: европейцы узнали об Аляске только в ХVIII веке благодаря экспедиции Семена Дежнева. Со временем на Аляске появились русские поселения. Экономика Русской Америки строилась в основном на промысле морского зверя. Колонизаторы, Российско-Американская компания (РАК), полугосударственная торговая компания, занимались пушным промыслом на правах монополистов.

Россия находилась во враждебных отношениях с Британией. В 1840-х годах на Аляске русский горный инженер Петр Дорошин обнаружил золото. Это означало, что аппетиты Британии неминуемо вырастут и у нее достанет сил взять Аляску под свой контроль. Если, конечно, ее, Аляску, вовремя не уступить исконному противнику британцев — независимым США. Американцы, как известно, несколько раз воевали с Британией и теплых чувств к ней не испытывали.

А вот с Россией у США были дружественные отношения. К тому же американцы уже имели опыт покупки земель — в 1803 году у императора Наполеона Бонапарта они купили территорию от Мексиканского залива до канадской границы, которая вошла в историю как «луизианская покупка».

Аляска стала «прокладкой», отделяющей Британию от России. И вот что примечательно — эта граница между Россией и США за все 150 лет оставалась границей мирной.

Первым о продаже Аляски США заговорил еще при правлении Николая I генерал-губернатор Восточной Сибири Николай Муравьев-Амурский в 1853 году.

Во время Крымской войны Британия, стремясь к господству на Тихом океане, отправила флот с корпусом морской пехоты на борту к городу-порту Петропавловску (ныне – Петропавловск-Камчатский). Петропавловская оборона стала одним из самых значимых сражений Крымской войны. Российским войскам удалось отстоять город. Но стала очевидной угроза столкновения на территории Русской Америки. Правительство США, не заинтересованное в оккупации Аляски Британской империей, предложило России заключить сделку о временной, на три года, передаче Аляски во владение США. Но передача в итоге так и не состоялась — России удалось договориться с британской компанией Гудзонова залива.

В следующий раз вопрос о продаже Аляски поднял младший брат императора, князь Константин Николаевич, в переписке с министром иностранных дел Александром Горчаковым, который поддержал идею.

В декабре 1866 года прошло совещание, на котором присутствовали император с братом, министры финансов и морского министерства и российский посланник в Вашингтоне барон Эдуард фон Стекль. По итогам участники одобрили идею уступки Аляски Россией США. Тогда именно так и говорили — уступлена, а не продана.

США переходила Аляска и прилегающие острова, общей площадью около 1 519 000 квадратных метров.

Оплата должна была составить не менее пяти миллионов долларов золотом. Такие условия устроили правительство США, и уже 30 марта 1867 года договор о продаже Аляски за $7,2 млн США был подписан в Вашингтоне. На эти средства были построены железные дороги на рязанском направлении. Дивиденды по акциям Российско-Американской компании, которая управляла этими территориями, продолжали выплачиваться вплоть до 1880 года.

Многие были возмущены произошедшим. Петербургская газета «Голос» в апреле 1868 года писала: «Продажа за бесценок американцам Аляски — это позор и забвение памяти наших первопроходцев. Мы не можем отнестись к подобному невероятному слуху иначе, как к самой злой шутке над легковерием общества… Неужели трудами Шелихова, Баранова, Хлебникова и других, самоотверженных для России людей, должны воспользоваться иностранцы?»

18 октября в США отмечается День Аляски. В 1867 году в этот день состоялась официальная церемония передачи Аляски Штатам: русские колонии на Североамериканском континенте перешли под суверенитет Соединенных Штатов.

В столице русских поселений в Северной Америке Новоархангельске (ныне – город Ситка) после оглашения договора и салюта в 42 выстрела флаг России был спущен и поднят звездно-полосатый американский. В самом штате официальным праздником считается день подписания договора – 30 марта. Этот день именуется Днем Сьюарда.

Большинство исследователей вопроса сходятся на том, что договор о продаже Аляски был взаимовыгодным результатом осуществления американских геополитических амбиций и основанного на трезвом расчете решения России сосредоточить усилия на освоении Приамурья и Приморья, присоединенных к Российской империи в 1860 году. В самой Америке в то время было мало желающих приобретать огромную территорию, которую противники сделки называли заповедником для белых медведей. Сенат США ратифицировал договор лишь большинством в один голос. Кстати, само наименование "Аляска" появилось при прохождении договора о покупке через сенат США. Тогда сенатор Ч. Самнер в своей речи в защиту приобретения новых территорий, следуя традициям коренного населения Алеутских островов, дал им новое наименование – Аляска, т. е. «Большая земля». Но когда на Аляске были обнаружены золото и богатые минеральные ресурсы, эта сделка была признана главным достижением администрации президента Эндрю Джонсона.

В 1884 году Аляска получила статус округа, в 1912 году была официально объявлена территорией США. В 1959 году Аляска стала 49-м штатом Соединенных Штатов. В январе – феврале 1977 года между правительствами СССР и США состоялся обмен нотами, подтверждавшими, что предусмотренная договором 1867 года "западная граница уступленных территорий", проходящая в Северном Ледовитом океане, Чукотском и Беринговом морях, используется для разграничения районов юрисдикции СССР и США в области рыболовства в этих морских районах. После распада СССР правопреемницей заключенных Союзом международных соглашений стала Российская Федерация.