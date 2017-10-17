Судебного пристава приговорили к 8 годам колонии и 3,6 миллиона штрафа за взятку

Взятка в 180 тысяч рублей для бывшего пристава-исполнителя Приморского района Петербурга превратилась в реальный срок тюремного заключения и штраф больше трех миллионов рублей.

Как сообщает прокуратура Петербурга, приговор вынес Приморский районный суд 17 октября. Пристава осудили за требование взятки от взыскателя, который согласился отдать 5% от суммы долга, если сотрудник УФССП сможет ускорить получение денег. Осужденный успел получить лишь часть от 180 тысяч рублей, когда его задержала полиция. Суд отправил его в колонию строгого режима на 8 лет, приговорил к штрафу в 3,6 миллиона рублей — 20-кратная сумма взятки – и лишил его на 4 года права занимать должность госслужащего.

Как ранее писала «Фонтанка», пристав был задержан в апреле 2014 года. Тогда его и еще троих фигурантов обвинили в покушении на мошенничество. Они предоставляли в банки подложные документы о взыскании денег с ряда петербургских компаний.