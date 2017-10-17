Поклонская записала видеообращение к генпрокурору... С требованием запретить «Матильду»

Депутат Госдумы, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская разместила 17 октября на Youtube обращение к генеральному прокурору Росии Юрию Чайке. Она требует отобрать у фильма «Матильда» прокатное удостоверение и признать его «экстремистским материалом».

Во всех неприятностях, которые уже произошли, Поклонская уверенно обвиняет режиссера Алексея Учителя и его картину. «Поджоги кинотеатров, машин, покушения на взрывы, призывы к сожжению людей, введение черных списков, угрозы, молитвенные стояния верующих всей России против фильма, митинги, карикатуры, постановки стриптиз-шоу, высмеивающие православных святых и верующих людей, — это то, что уже наступило сегодня от проекта «Матильда», – говорит экс-прокурор.

Напомним, поджигали машины и кинотеатры противники фильма — в частности, по этим делам был задержан лидер «Христианского государства» Александр Калинин.

Поклонская также пожаловалась Чайке на то, что у Учителя — мощная группа поддержки. Депутат Госдумы явно искренне переживала и даже не смогла грамотно выстроить мысль: «Сегодня я занимаю другую должность, но остаюсь быть прокурором, и, ориентируясь на вас как на руководителя сильнейшего надзорного органа страны, я прекрасно понимаю, на что я иду, с какими силами мне пришлось столкнуться». По словам Поклонской, «Учителя бросились защищать и коллеги по цеху, и те, кому тиражная комиссия уже давно выписала путевку в иные присутственные места. И всё под одним соусом: «Как же так — завтра и нас могут попытаться ограничить!» Такая страшилка действует безотказно — цензура мракобесия, полицейское государство! Но не надо путать свободу самовыражения с посягательством на историческую правду и нравственные основы», — заявила она.

Поклонская подчеркнула, что борьба с «Матильдой» объединила православных и мусульман России, а в финале своего обращения чуть ли не пригрозила генпрокурору — на него, по словам депутата, теперь надеются сотни тысяч верующих, которых он не должен подвести.