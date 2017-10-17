Жители Васильевского останутся без горячей воды на день

Плановые работы компании «Теплосеть Санкт-Петербурга» ограничат подачу горячей воды в дома жителей Василеостровского района 18 октября.

Как сообщает пресс-служба компании, испытания затронут большую часть острова, практически весь Малый, Средний и Большой проспекты, Наличную улицу и улицу Кораблестроителей, все линии от 1-й до 21-й. Как уточняют в компании, отопление будет работать в штатном режиме, испытания ограничат только подачу горячей воды.

Как объяснили «Фонтанке» в пресс-службе АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», эти испытания были перенесены с весны на октябрь в связи с работами по реконструкции тепломагистрали «Восточная», которые были завершены в начале лета, когда отопление уже было отключено. «Данные испытания невозможно провести без задействования отопительных систем, которые в летний период отключены», — уточнили в компании.