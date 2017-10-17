Директор ярославского интерната, которая якобы издевалась над воспитанниками, уволена

После того, как Следственный комитет начал проверку в школе-интернате №7 в Ярославской области, директора учреждения уволили.

Об этом 17 октября сообщают областные СМИ. Об увольнении главы учреждения заявила директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода. Она назвала методы, которые использовались в интернате в образовательных целях, неприемлемыми. Проверка в интернате продолжается, и, вероятно, будут приняты дополнительные меры в отношении сотрудников учреждения.

Напомним, СК также проверяет интернат, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Превышение полномочий". Как писали СМИ, детей с особенностями развития в качестве наказания заставляли пить мочу.