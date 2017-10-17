КС решит, каждая ли встреча с народом до митинга доведёт

Депутаты Госдумы лишили себя права на встречи с избирателями, а теперь пытаются вернуть его через Конституционный суд. Они опасаются ответственности за несанкционированные митинги.

На заседании КС в Петербурге 17 октября их оппоненты ссылались на Вольтера, «лояльность короне» и Правила дорожного движения. Неоднократно упоминался Петербург с его законом о депутатских «гайд-парках».

Чудеса самоограничения во благо народа Госдума проявила весной 2017 года. Тогда депутаты сами себе запретили встречаться с избирателями. Из поправок в четыре федеральных закона, введённых под общей шапкой 107-ФЗ, следовало: свидания с электоратом могут происходить в «помещениях, специально отведенных местах, на внутридворовых территориях», если «не повлекут за собой нарушение функционирования объектов жизнеобеспечения». Либо же на улице, но тогда акцию нужно оформлять по закону о митингах, то есть заранее информировать о ней исполнительную власть.

Встречи с избирателями, перераставшие в митинги, уже проводили в 2012 году оппозиционеры, например, экс-депутат от «Справедливой России» Геннадий Гудков. Внёсшая закон единоросс Ирина Белых поясняла, что норма нужна для безопасности граждан. Политологи, однако, не исключали: партия власти активизировалась в преддверии президентских выборов 2018 года.

Парламентское большинство приняло закон, но против него выступили оппозиционные фракции – КПРФ, «Справедливая Россия», ЛДПР. Больше сотни народных избранников подписали летом 2017 года запрос в Конституционный суд, и в нём заявили: новые правила противоречат тридцати статьями Конституции. Они идут ставят депутатов в зависимость от исполнительной власти и не учитывают особенностей работы народных избранников – любую их встречу с народом при желании можно трактовать как стихийный митинг.

«Упорядоченный произвол»

Представлять свою позицию в Петербург авторы запроса послали коммуниста Юрия Синельщикова и справедливоросса Олега Шеина, известного голодовкой после выборов мэра Астрахани в 2012 году. Вопреки традиции, они почти не использовали трибуну для ярких политических заявлений – дотошно разбирали закон.

С точки зрения Синельщикова, документ вместо того, чтобы привести в порядок отношения депутатов и избирателей, «упорядочил произвол». Коммунист сослался на необычный митинг, произошедший по новым правилам осенью 2017 года в Казани.

«Депутат госсовета Татарстана Артем Прокофьев внес законопроект о снижении платы за детские садики. В целях его доработки коммунисты решили провести встречи с избирателями», – рассказал он. После многочисленных попыток согласовать место и время с городской администрацией партийцы вынуждены были довольствоваться площадкой за чертой города, около мусороперерабатывающего завода. Атмосферу дополняли «колючая проволока» и «стойкая вонь», пожаловался коммунист: «Это место не значилось в перечне гайд-парков, туда можно было доехать только на электричке».

«В моей практике неоднократно происходили случаи, когда при посещении населённых пунктов вокруг меня скапливались люди. С момента вступления закона в силу я дважды нарушал его – обследовал свалку и крестьянское хозяйство, которое хотели прибрать к рукам мошенники, – признался Синельщиков. – Как работать по этому закону, мы себе не представляем».

Олег Шеин рассуждал о выборочности новых правил – они почему-то работают «исключительно для депутатского корпуса, а не для членов Совета Федерации». К тому же, понятие «внутридворовых территорий», где возможны беспрепятственные встречи, не определено в законах.

«Поправки не учитывают те многоквартирные дома, подъезды которых выходят не внутрь двора, а вовне. А таких домов немало в Петербурге», – отметил депутат. Судя по всему, ознакомился он и с местной нормой о встречах с избирателями, принятой в феврале 2017 года после небольшой пикировки между ЗакСом и губернатором: «В Петербурге частное лицо должно уведомлять о митинге в гайд-парке, если участвуют 200 и более человек. Но, если такую же встречу проводит депутат, потолок снижается до 100 человек. То есть для депутатов установлены более жесткие нормы». Шеин считает, что этот пример «более чем показателен», и «возможна почва для больших злоупотреблений в отношении депутатов».

ПДД и лояльность короне

А вот оппоненты парламентариев из органов власти, принявших и подписавших закон, считают: бумага не только не нарушила право на встречи с избирателями, но и «дополнительно гарантировала его». Такой тезис отстаивала полномочный представитель Госдумы, член «Единой России» Татьяна Касаева.

Депутатам нужно только «заблаговременно донеси до публичной власти важную информацию», объяснила она. Иначе чиновники, «не имея представления о запланированном мероприятии, лишаются возможности обеспечить его безопасность».

Сослалась народная избранница и на Вольтера, который предупредил: «Прежде, чем спорить, давайте договоримся о терминах»: «Правовая неопределённость, на которую жалуются заявители, не всегда несет неблагоприятные последствия. Иногда она несёт гибкость правового регулирования... В данном случае негативная правовая определённость отсутствует».

«Когда закон поступил в Совет Федерации, мне передали его смысл так: «Депутаты Госдумы хотят установить ответственность для исполнительной власти, если она препятствует встречам с избирателями»», – поделился своим видением ситуации полпред Совета Федерации в КС Андрей Клишас.

Сенатор уверен: если бы верхней палате парламента предложили общаться с электоратом по правилам нижней, она бы на это согласилась. Историю Юрия Синельщикова о митинге в Татарстане Клишас воспринял взволнованно и назвал «возмутительной», но списал на «дефекты правоприменительной практики».

Полпред президента России в КС Михаил Кротов убеждал депутатов «соблюдать Конституцию» и «демонстрировать своим поведением законопослушность»: «Что, за каждым депутатом должно следовать специальное подразделение полиции и скорой помощи, чтобы в случае неожиданной встречи с избирателями обеспечить надлежащий порядок?... Если следовать логике заявителей, то нарушение принципа разделения властей будет заключаться даже в том, что депутаты Госдумы обязаны соблюдать правила дорожного движения», – полагает он.

«Я с трудом могу представить ситуацию, когда появление депутата вызывает огромное количество граждан, которые захотят с ним поговорить, обсудить проблемы», – оценил возможности парламентариев Кротов. Сослался он и на иностранный опыт, причём из слов чиновника выходило, что европейским депутатам живётся отнюдь не свободнее, чем российским: «В Великобритании участие депутатов в публичном митинге может быть расценено как недопустимое для члена парламента, если оно нарушает этические стандарты, беспристрастность и лояльность короне».

После выступлений стороны по делу и судьи достаточно активно обменивались репликами, например, Олег Шеин рассуждал об этимологии русского слова «встреча» в сравнении с английским «митинг».

Конституционный суд вынесет решение по делу в закрытом порядке и зачитает его публично в течение нескольких недель. О дате, когда это произойдёт, судьи сообщат дополнительно. Заметим, что в КС поступило ещё несколько отзывов на закон, не озвученных на заседании. Полпред правительства России в высших судах Михаил Барщевский заявил, что нормы «не создают неопределённости правового регулирования», но добавил, что из-под нового закона должны быть выведены «стихийные встречи депутата с избирателями на улице, в общественном транспорте, инициируемые фактически действиями самих избирателей».

Институт законодательства и сравнительного правоведения при правительстве России намекнул, что спорный документ стоит переписать: «Встречи с депутатами по своей конституционно-правовой природе не могут регулироваться как публичные мероприятия и должны иметь иной правовой режим». Новые правила нарушают «принцип разделения властей» и «могут быть использованы в качестве средства давления на законодательные органы власти», считают представители Института.

Елена Кузнецова, «Фонтанка.ру»