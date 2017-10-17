Как выбрать квартиру своей мечты

Будет ли квартира в новом доме удобна для всей семьи, удастся ли создать в ней уют и наслаждаться общением с самыми близкими? Качественная квартирография – один из главных факторов, определяющих уровень жизни в будущем жилом комплексе*

Чтобы сказать, насколько внимательно застройщик отнесся к комфорту своих покупателей, достаточно изучить поэтажный план комплекса. Для этого необходимо посчитать количество квартир на этаже, оценить среднюю площадь квартир, и, конечно, обратить внимание на функциональность планировок.

В качестве примера мы рассмотрим жилой комплекс комфорт-класса компании «Строительный трест» – NEWПИТЕР, который был признан лучшим новым микрорайоном Ленинградкой области.

Студий нет! Комфорту – да!

Сбалансированная квартирография, в первую очередь, – это минимальное количество студий. Студия – это временное жилье, которое меняют на более просторную и удобную квартиру при первой возможности либо сдают в аренду. В домах, забитых студиями, жить некомфортно и небезопасно: в парадной появляется много случайных людей, соседи не знают друг друга в лицо. Жилой комплекс превращается в общежитие квартирного типа.

Жилой комплекс NEWПИТЕР

В квартале NEWПИТЕР, как и в других домах «Строительного треста», студии не проектируются вовсе, а многокомнатные квартиры занимают более половины площадей. Это принципиальная позиция, ведь целевая аудитория компании – люди, приобретающие жилье для себя. В основном, это семьи с детьми, а среди них малометражные квартиры и студии практически не востребованы.

Еще один важный параметр – средняя площадь квартир в доме. По нормативам, количество парковочных мест, детских садиков и школ определяется исходя из жилой площади. Представьте два дома одинаковой площади. В одном – запроектировано 50 «двушек» и «трешек», а в другом – 120 студий. Так вот парковки и садики жителям этих домов положены одинаковые.

Соответственно, чем выше средняя площадь квартиры в доме, тем больше парковочных мест приходится на семью. Для сравнения, средняя площадь квартир в ЖК NEWПИТЕР составляет 53,5 кв. метров. В среднем, в Мурино – 36,5 кв. метра. А в некоторых проектах этот показатель снижается и до 28 кв. метров.

Классика или евроформат: каждый выбирает для себя

В Петербурге строится много квартир евроформата. Однако многие застройщики экономят на метраже таких планировок, позиционируя квартиру с одной или двумя комнатами и большой кухней как евро.

«Строительный трест» даже в «однушках» проектирует кухни-гостиные площадью до 19,5 кв. метров. В двух- и трехкомнатных квартирах площадь кухни достигает 30 кв. метров.

Пример планировки евродвушки в ЖК NEWПИТЕР площадью 66,82 кв. метра

В просторной кухне-гостиной достаточно места для семейного ужина, игр с детьми или кинопросмотра. По желанию, помещение можно разделить на зоны готовки и отдыха перегородкой, барной стойкой, обеденным столом или, например, стилизованными раздвижными дверями. Стоимость квартир с европланировкой в ЖК NEWПИТЕР начинается от 4,67 млн рублей.

Пример планировки классической трехкомнатной квартиры в ЖК NEWПИТЕР площадью 80 кв. метров

Одна из самых просторных классических планировок площадью 80 кв. метров представлена в уже готовых домах проекта NEWПИТЕР. Это двухсторонняя трехкомнатная квартира, в которой все комнаты изолированы друг от друга. Идеальный вариант для семей с одним или двумя детьми. Помимо большой кухни площадью 15 кв. метров, она включает в себя гостиную, две спальни и два санузла. По желанию покупателя классическая трехкомнатная квартира может превратиться в «евротрешку» за счет демонтажа стены между кухней и одной из комнат.

Помимо этого в первых построенных домах можно увидеть квартиры с террасами и даже двухуровневые квартиры – необычное предложение для сегодняшнего первичного рынка.

Комплексность в приоритете

Покупателю не стоит забывать и о других параметрах: качество микрорайона и самого дома, удобство транспортной доступности, безопасность, наличие паркингов, социальной и коммерческой инфраструктуры, уровень благоустройства территории и т.д.

NEWПИТЕР – это новый микрорайон со среднеэтажной кирпичной застройкой, с дворами, свободными от автомобилей и развитым велодвижением. В планах застройщика – строительство двух школ, 4 детских садов, рассчитанных на 145-190 мест каждый, спортивно-оздоровительного комплекса с бассейном и двух офисно-торговых центров.

Жилой комплекс NEWПИТЕР

В квартале уже сдано и заселено 4 дома, работает детский сад, стартовало строительство первой школы на 550 мест. В Новоселье построен Ледовый дворец. На территории квартала открыт первый этап пешеходной зоны – бульвара Белых ночей – с площадкой для мини-футбола, променадом, местами для отдыха и велодорожкой.

Бульвар Белых ночей в жилом комплексе NEWПИТЕР

NEWПИТЕР находится всего в минуте езды от развязки с КАД. Кроме того, расширяется Красносельского шоссе до четырех полос, на территории квартала начинается строительство еще одного проспекта протяженностью 1,5 км.

*На правах рекламы