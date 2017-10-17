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17.10.2017 18:39
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Заплати налоги дважды и спи спокойно

Каждый 10-й представитель бизнеса Петербурга по воле налоговой и пенсионного фонда внезапно оказался должен государству. У некоторых проблема грозит остановить бизнес.
Заплати налоги дважды и спи спокойно
pixabay.com

Налоговая служба разослала по Санкт-Петербургу «письма счастья» с требованием оплатить взносы в пенсионный фонд и ОМС за прошлый год. И даже начислила должникам пени. Вот только никакой задолженности у предпринимателей нет — всему виной ошибка в информационной базе. Ситуация, по оценкам экспертов, коснулась примерно 10% налогоплательщиков.

Как рассказал «Фонтанке» один из таких «должников», в октябре его компания получила от федеральной налоговой службы (ФНС) требование уплатить в пенсионный фонд России (ПФР) и фонд обязательного медицинского страхования (ОМС) недоимку взносов … за 4 квартал 2016 года. Плюс пени. Этими отчисления с 1 января занимается налоговая, которой пенсионный фонд должен был передать все данные. Однако в процессе произошла ошибка.

– Пенсионный фонд утверждает, что произошел сбой при загрузке файлов, в результате которого 4 квартал 2016 года считается неоплаченным. С компаний письменно требуют погасить задолженности и заплатить пени. В ПФР им говорят, что ситуация по всему городу и до налоговых некоторых в принципе не дозвониться из-за наплыва желающих пообщаться, – рассказал бизнесмен.

Но ни ФНС, ни ПФР не могут ответить на вопрос, когда подгрузят корректную и обновлённую базу данных по 4 кварталу 2016 года. В этой ситуации, по его словам, компании пишут в ПФР заявления о корректировке сальдо (разницы между поступлениями и расходами за определенный промежуток времени) на 1 января 2017. Параллельно пишут в налоговую письмо о несогласии с требованием заплатить долг, после чего им выдают бумагу, что они родине не должны. Но процесс это не быстрый и в запущенных случаях он может грозить остановкой бизнеса.

– Ситуация больно бьет по компаниям с рецензируемой деятельностью – алкогольные лицензии, общепиту, медицине и так далее, – отметил собеседник «Фонтанки». – С документами о задолженности не выдают и не продлевают лицензии. А сейчас как раз период массовых продлений.

– Пенсионный фонд, пользуясь своими какими-то архаичными системами, передает сверку расчетов в налоговую, а она загружает всё это в свою более продвинутую базу, но там это не бьется с отчетностью организации. И в итоге налоговая выставляет сверку расчетов, по которой организации должны в ПФР, – объяснил механизм генеральный директор консалтинговой компании «Лаборатория права» Александр Рокин. – Компаниям надо, чтобы решить эту проблему, идти в пенсионный фонд. А там архаика — придется приходить лично и общаться с инспектором.

По словам собеседника «Фонтанки», знающего кухню ФНС изнутри, ситуация коснулась примерено 10% налогоплательщиков. Причем одним организациям предписали заплатить недоимку, а другим, наоборот, зачли несуществующие переплаты. Всему виной превалирование автоматизированных систем в налоговой над количеством реальных живых сотрудников, говорит бизнесмен:

– В 95% случаев требования о недоимке выставляет машина, не человек. Она видит какой-то сбой в базе и автоматом показывает — «у вас здесь неуплата и здесь неуплата». Машина может выставить одновременно и 10 тысяч требований, а в каком нибудь камеральном отделе в районе сидит всего 10 человек и они просто не в состоянии в ручном режиме это решить.

Поэтому быстро разобраться в этой ситуации смогут только те бизнесмены которые, по его словам, обладают необходимыми связями.

– Ситуация с недоимкой решается за два дня, если ты знаешь, к кому идти и куда. А если не знаешь, то единственная возможность — заплатить эту недоимку (обычно это 20-50 тысяч), даже если ты с ней не согласен, – поделился опытом собеседник «Фонтанки». – После этого надо попросить справку о состоянии расчетов с бюджетом, она делается в течение 10 суток. То есть весь процесс займет недели две. Деньги, после того, как все наладится, будут «висеть» в переплате, их можно будет перенести с одного налога на другой.

По сути, бизнесу сейчас придется прокредитовать государство, потому что оно не очень быстро совершенствует свои системы. В ФНС «Фонтанке» сообщили, что о проблеме знают и за комментариями порекомендовали обратиться в пенсионный фонд. А там в свою очередь заверили, что вот-вот должны разобраться в ситуации совместно с налоговой.

– Органы ФНС и ПФР занимаются обращениями страхователей по вопросам задолженности за периоды до 2017 года, – пояснили в пенсионном фонде России. – ПФР предоставляет всем страхователям выписки их лицевых счетов о фактической задолженности или ее отсутствия и повторно направляет в ФНС эти данные. В настоящее время завершается утверждение правил по корректировке лицевых счетов плательщиков в ФНС в части задолженности. Переплат быть не должно.

Илья Казаков, «Фонтанка.Ру»


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