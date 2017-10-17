Страховщик завершил обязательные выплаты родственникам погибших в катастрофе А321 над Синаем

Родственники погибших в катастрофе самолёта Airbus А321 компании «Когалымавиа» над Синаем получили все выплаты в рамках закона об обязательном страховании ответственности перевозчика, заявили в страховой компании «Ингосстрах» 17 октября.

«На сегодняшний день СПАО «Ингосстрах» полностью выполнило свои обязательства по урегулированию страхового случая, связанного с крушением воздушного судна Airbus 321-200 авиакомпании «Когалымавиа», выполнявшего рейс по маршруту Шарм-Эль-Шейх – Санкт-Петербург», – говорится в заявлении компании.

В пресс-службе «Ингосстраха» корреспонденту «Фонтанки» пояснили, что родственники 197 погибших пассажиров получили по 2 миллиона 25 тысяч рублей, гарантированных федеральным законом 67-ФЗ РФ. В компании добавили, что нормы закона не позволили произвести выплаты родственникам 20 пассажиров, поскольку те не имели на это права.

Чтобы урегулировать претензии родственников всех 217 погибших пассажиров на дополнительное страховое возмещение, им предложили предоставить дополнительные документы для расчета морального и материального вреда индивидуально для каждого.

«По состоянию на октябрь 2017 года в судах разных регионов России, в зависимости от места проживания родственников пассажиров, заключено 128 мировых соглашений с 308 родственниками 116 пассажиров. В настоящее время на рассмотрении судов находится 7 исков, с родственниками 15 пассажиров ведется работа по обсуждению и сбору необходимых документов», – рассказали в «Ингосстрахе».