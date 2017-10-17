Обвиняемый в мошенничестве Валерий Израйлит останется под стражей до конца декабря

Дзержинский районный суд продлил срок содержания под стражей председателя совета директоров ОАО «Компания Усть-Луга» Валерия Израйлита. Он останется в СИЗО почти до Нового года.

Как сообщает 17 октября объединенная пресс-служба судов Петербурга, мера пресечения обвиняемому в мошенничестве Израйлиту продлена сроком до 1 года, то есть до 27 декабря 2017-го. Кроме того, его признали гражданским ответчиком по иску от ООО «Спецморнефтепорт Усть-Луга» (дочерняя компания ОАО «АК «Транснефть») о возмещении ущерба в размере 3,6 млрд рублей.

Напомним, Израйлит был задержан по подозрению в мошенническом хищении денег, выделенных на развитие порта «Усть-Луга». Следствие считает, что 93 миллиона рублей были выведены в офшоры через подставные фирмы. Иск о банкротстве лично к Израйлиту подал в Арбитражный суд ПАО «Балтийский инвестиционный банк».