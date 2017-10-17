Повысьте это немедленно

«СПб Реновация» просит повысить на 4-5 этажей предельную высоту в хрущевских кварталах Полюстрово. Увеличить пределы высоты хотят еще примерно в 20 точках.

Петербургская комиссия по землепользованию и застройке может вскоре рассмотреть несколько десятков предложений в Правила землепользования и застройки (ПЗЗ) по изменению предельных высот для строительства — в основном традиционно в сторону повышения. Об этом сообщили «Фонтанке» источники в комиссии. Правки предлагают внести сразу по одиннадцати из восемнадцати районов города.

Рассмотрения комиссии ожидают порядка 30 предложений по изменению в части высотного регулирования. В материалах, имеющихся в распоряжении «Фонтанки», говорится, в частности, о повышении предельных уровней застройки в Калининском районе: «СПб Реновация» предлагает повысить линию будущих крыш в кварталах 1-1А и 17-17А Гражданского проспекта, квартале 55 Тихорецкого проспекта и в квартале 43 Полюстрово. На данный момент по всем четырем адресам максимальные высотные значения составляют от 40 до 54 метров, заявитель же просит повысить максимальные значения, чтобы они составляли от 54 до 75 метров. Компания, как сообщалось ранее, намеревается реализовать здесь несколько проектов: ЖК «Гражданский 17-17а», ЖК «Полюстрово» и ЖК «Тихорецкий». Уже утверждены проекты планировки и межевания для будущих строек, также как и архитектурные концепции — их выполнила английская мастерская PRP Architects. Будущее этих мест, впрочем, пока туманно: для строительства всех ЖК требуется до 2019 года расселить и снести несколько хрущевок первых массовых серий, расселение которых пока идет крайне медленно.

Кроме того, та же компания просит увеличить максимальную высоту и в проектируемых кварталах в Усть-Славянке: здесь максимальные значения хотят поднять с 70 до 90 метров. Эта земля несколько лет назад тоже была включена в программу развития застроенных территорий и отдана «СПб Реновации» (как и кварталы в Полюстрово). Уже в 2013-м там начали снос старых домов; правда, позднее реализация проекта, который должен увеличить городской жилой фонд на миллион «квадратов», столкнулась с транспортными проблемами.

Повышения хотят и для так называемого «Белорусского квартала» между проспектами Маршала Блюхера и Полюстровским: комитет по строительству предлагает увеличить здесь высоту с 40 до 75 метров. Напомним, эта территория уже стала полем для международного конкурса белорусских и петербургских зодчих в рамках проекта «Два квартала». Предполагается, что дома, которые для Петербурга спроектируют белорусы, а для Минска — петербуржцы, станут символизировать братство двух народов. В Минске, таким образом, появится «Петербургский квартал», рядом с уже существующим «Московским». В Смольном ранее говорили, что разместят «Белорусский квартал» в Металлострое, но позже концепцию изменили. Проект должен быть реализован на бюджетные средства и предназначен под жилье для социально не защищенного населения.

Другим «повышателем» намерена стать СК «Дальпитерстрой», которая просит увеличить высоту в Красногвардейском районе, на Магнитогорской ул., д. 51, лит. И, – с 35 до 48 метров. Компания планирует создать здесь, на месте бывшего цеха завода «Лентрублит», многофункциональный комплекс с планетарием. «Дальпитерстрой» ранее уже реконструировал по соседству недостроенный цех на пр. Энергетиков, 8, корпус 1, – под бизнес-центр.

Для Шушар та же компания наметила другие цифры — на Школьной улице, дом 66, литера А, предлагается существующую высоту в 40 – 60 метров изменить на 60 в соответствии с утвержденным проектом планировки. Там же, в Шушарах, повышения требует и ООО «Агропром»: для участка 33 юго-западнее пересечения Новгородского проспекта и Школьной улицы просят изменения с 40 до 60 метров. А ООО «Лидер Групп» подало заявку об изменении ПЗЗ для участка от Шушарской дороги до береговой линии реки Волковки (между Новгородским проспектом и железной дорогой): здесь вместо действующих высот в 15, 20, 32 метра хотят установить 40 метров — опять же в соответствии с утвержденным проектом планировки.

Не осталось в стороне и ЗАО «Балтийская жемчужина»: для двух своих кварталов компания просит повышения с 25 до 74 метров, то есть почти в три раза, а еще в одном хочет установить максимум в 45 метров.

На Витебском проспекте, 15, повышения просят для промзоны: ООО «ПК-Недвижимость», аффилированная с ГК «Петровский строитель» Вагифа Мамишева, предлагает поднять максимальные цифры с 45 до 75 метров. Территорию ранее занимал Механический завод; в 2015 году СМИ сообщали, что Мамишев намерен продать шесть гектаров бывших производственных площадей, чтобы погасить $ 61 млн долгов. Как подтвердил «Фонтанке» сам Вагиф Мамишев, участок действительно был продан Setl Sity. Сумму сделки он не уточнил, как и цель подачи заявки на изменение ПЗЗ: она была подана 1 сентября 2017 года, несмотря на то, что участок был продан значительно раньше.

В Приморском районе, на Береговой улице, 19, яхт-клуб «Геркулес» предлагает повысить высотность с 15 до 40 метров (заявитель – ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»). ООО «Плаза Лотос Групп» Михаила Зингаревича хочет внести изменения в ПЗЗ для Приморского пр., уч. 83 (восточнее пересечения с Яхтенной улицей), предлагая увеличить максимальную высоту с 35 до 40 – 56 метров. В 2016 году Зингаревич получил этот участок для строительства гостиницы, в числе шести других, предоставленных в обмен на отказ от реконструкции Конюшенного ведомства. А малоизвестное ЗАО «Мандарин» просит повысить значения для Яхтенной ул., д. 15, литера Б, в четыре раза – с 21 до 82 метров. Согласно СПАРКу, учредитель — недействующее ООО «Арсенал», в числе владельцев которого назван Виктор Лаптев, основатель ГК «Арсенал-Недвижимость» (150-е место в рейтинге петербургских миллиардеров по версии «ДП» за 2017 год). В компании затруднились прокомментировать, для чего им понадобилось повышать высотность на Яхтенной, и попросили прислать письменный запрос.

Есть среди заявителей и такие, которые, наоборот, требуют понижения. Например, известная противница уплотнительной застройки в Ульянке Наталья Баланюк, которая предложила понизить максимальную высотность в кварталах 2А, 3А, 2Г с 55 метров (и даже 75 — в проекте ПЗЗ) до 40. Торгово-промышленная палата Пушкина и Павловска оказалась еще более радикальной, предложив запретить любое высотное строительство на всей территории Пушкинского района. Сейчас, по ПЗЗ, здесь разрешено строить дома от 0 до 75 метров высотой. Управление ФСБ по Петербургу и Ленобласти также посчитало нужным вмешаться в корректировку ПЗЗ, потребовав ограничить высоту на одном из участков в Красносельском районе в связи с наличием там режимного объекта. На Школьной улице, участок 1 (западнее дома 145, литера А, по улице Савушкина), «инициативная группа Приморского района квартала СПЧ по защите квартала от лишней застройки» требует установить базовую высоту 0 метров на всех участках, с возможностью отклонения предельной высоты не более чем 3 метра на участке под храм. На данный момент здесь действуют ограничения в 40 – 75 метров.

И, наконец, отдельной строки заслуживает попытка той же самой инициативной группы изменить ПЗЗ по адресу: Лахтинский пр., дом 2, корпус 3, литера А, где сейчас максимумом числится высота в 27 метров. Именно столько и хотят оставить активисты там, где строящийся "Лахта Центр" уже преодолел высоту 380 метров, став самым высоким зданием в Европе. Более того, они предлагают «понизить» небоскреб до 133 метров. Напомним, "Лахта Центр" строится на основании разрешения на строительство и распоряжения об отклонении от предельных высотных параметров до 500 метров, выпущенных еще в 2011 году. Следующим же предложением в списке закономерно идет просьба ПАО «Газпром»: увеличить для этой территории максимальную высоту с 27 до 500 метров, то есть привести ПЗЗ в соответствие с реальностью и ранее выпущенными документами.

Процесс корректировки ПЗЗ должен быть завершен в марте следующего года. Заметим, что, кроме вопросов высотного регулирования, КЗЗ должна рассмотреть еще множество предложений по изменению ПЗЗ, касающихся, в частности, функционального и территориального зонирования и других правовых аспектов использования территорий. Среди последних интересно, например, предложение ООО «ЛСР. Недвижимость-СЗ» исключить из Правил положение о коэффициенте использования территорий, или КИТ, — это отношение максимальной общей площади квартир, которые можно разместить на земельном участке, к площади этого участка. Например, в типовом квартале хрущевок массовых серий в спальном районе — один гектар, шесть тысяч метров жилья, четыре жилых дома — КИТ будет равен 0,6. В Петербурге на данный момент максимальный КИТ, установленный в ПЗЗ, равен 2,0. Исключение КИТ из городского законодательства, надо полагать, даст градозащитникам повод говорить о растущих аппетитах застройщиков. В ЛСР инициативу обещали прокомментировать позже.

Кроме того, рассмотрения ждут и поправки в ПЗЗ в части, касающейся так называемых «высотных акцентов», внесенные Специализированной группой экологии рядовой архитектуры, более известной как Группа ЭРА. Предложение было внесено активистами Группы 14 сентября — сразу после того, как Верховный суд, признав правомерным иск градозащитников, фактически запретил в Петербурге возможность строить выше предельных цифр в высотном регламенте, если речь шла о башенках, балюстрадах, шпилях, атриумах, аттиках, не занимающих более 25 % (в ПЗЗ) или даже 10 % (в законе о зонах охраны) от площади кровли.

Елена Зеликова,

«Фонтанка.ру»