9 класс: время думать, решать, знать. В Петербурге пройдёт Форум Изменения в ОГЭ-2018
9 класс — это пора выбора: кем я хочу быть? Что делать дальше? Колледж или вуз? Эти и многие другие вопросы сейчас волнуют каждого девятиклассника в России. Зачем нужен экзамен ОГЭ, как правильно распределить свои знания и силы, и, главное, надо ли готовиться к ОГЭ и какие изменения произошли в ОГЭ? На эти и другие вопросы ответят эксперты 22 октября.
Эксперты по поступлению советуют девятиклассникам как можно раньше определиться с будущей профессией и выбрать свой дальнейший путь. От этого во многом зависит как качество, так и план подготовки: предметы, которые нужно будет сдавать на ОГЭ, мероприятия, в которых полезно участвовать и личные достижения, которые пригодятся в дальнейшем при поступлении в колледж или вуз.
На форуме 22 октября ребятам и родителям, расскажут о том, как определиться с профессией уже в 9 классе, подскажут где и как искать дополнительную информацию, а также поделятся полезными фактами об экзамене ОГЭ.
Для учеников:
– секреты, ловушки и изменения ОГЭ
– диагностика по актуальным предметам, содержащая последние изменения в экзамене
– бесплатная профориентация (необходимо присутствие родителей) и помощь в выборе будущей профессии
Для родителей:
– календарь родителя 9-классника
– инструменты контроля прогресса ученика
– консультации с экспертами по поступлению
Форум пройдет 22 октября в 12:00 по адресу: Владимирский проспект 1/47
Участие бесплатное, количество мест ограниченно.
Для регистрации пройдите по ссылке https://goo.gl/SRtJ2H или звоните по телефону 8 (800) 775 83 71