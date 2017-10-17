Росгвардия приобретет щиты со встроенным электрошокером

На вооружение сотрудников Росгвардии в 2018 году поступит щит, в который встроен электрошокер.

Об этом 17 октября пишут «Ведомости». Гендиректор компании-разработчика Екатерина Столяревская сообщила, что сейчас ждут проведения госиспытаний, после чего останется только «бумажная работа». По ее словам, правоохранительные органы уже заинтересовались разработкой — о ее приобретении думают не только в Росгвардии, но и в различных структурах МВД.

На сайте компании-разработчика уточняется, что «изделие предназначено для оказания нелетального воздействия на правонарушителя сериями электрических импульсов тока высокого напряжения». Кроме того, сохраняется и изначальная функция щита — защита сотрудников правоохранительных органов от «ударов различными предметами: палками, металлическими прутами, камнями, кирпичами, бутылками и т.п.».

Разработчики считают, что в первую очередь их изобретение рекомендуется использовать при спецоперациях, а не для разгона митингов. Впрочем, окончательное решение о применении щитов с электрошокерами примет руководство правоохранительных органов.