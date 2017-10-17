На Первомайской ТЭЦ выбирают папу римского

Первомайская теплоэлектроцентраль (ТЭЦ) в Кировском районе Петербурга стала объектом пристального внимания местных жителей благодаря черному дыму. В народе непривычный процесс прозвали выборами папы римского. Протирая подоконники от сажи, петербуржцы с нетерпением ждут успешного голосования. Оно не за горами.

Как сообщили «Фонтанке» читатели 17 октября, трубы Первомайской ТЭЦ на Корабельной улице пятый день прорезают небо черной полоской дыма. Все бы ничего, но остатки горения добираются до квартир, и домохозяйкам пришлось повысить частотность влажной уборки.

«Черный режим Первомайская включает примерно в одно и то же время, на 15 – 20 минут, — поясняет читатель Кирилл. — Живем давно, никогда такого не было. Обратились в Роспотребнадзор, но нас попросили быть терпимее, ведь ТЭЦ нас обогревает».

Первомайская входит в структуру крупнейшего производителя электрической и тепловой энергии на Северо-Западе «Территориальная генерирующая компания № 1» (ТГК-1). В пресс-службе компании «Фонтанке» сообщили, что перед наступлением холодов проводится плановое тестирование работы водогрейных котлов на резервном топливе — мазуте. Основным является природный газ.

«Изменение цветности дыма может возникать при переходе с одного вида топлива на другое, это обычное явление для данной технологической операции. Все химические показатели находятся в пределах нормы, ТЭЦ работает в штатном режиме», — уточнили в ТГК-1.

Такие же испытания проходят на других теплоэлектроцентралях. Первомайская отличается тем, что тестируется работа нового оборудования. Оно установлено в ходе комплексной реконструкции, которая завершилась в мае 2017 года.

Первомайская ТЭЦ обеспечивает тепловой энергией промпредприятия, жилые и общественные здания юго-запада Петербурга (Адмиралтейский, Кировский, Красносельский районы). В зоне теплоснабжения проживают около 500 тысяч человек, функционируют «Кировский завод» и «Северная верфь».