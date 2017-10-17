Ещё один банк аккредитовал жилой комплекс Botanica от «Эталон ЛенСпецСМУ»

АО «Россельхозбанк» аккредитовал новый жилой комплекс бизнес-класса Botanica, который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит в Петроградском районе Санкт-Петербурга по адресу: Аптекарский пр., 5, лит. А.

В «Россельхозбанке» оформить ипотеку на покупку квартиры можно при условии внесения первоначального взноса от 20% стоимости квартиры. Процентная ставка от 9,25% годовых действует, если сумма кредита составляет 3 млн рублей и более. В случае если сумма кредита меньше 3 млн рублей, ставка возрастает до 9,45% годовых. Кредит выдается на максимальный срок до 30 лет.

Жилой комплекс Botanica – это два современных дома на 356 квартир, с паркингом на 363 автомобиля и встроенными коммерческими помещениями. В комплексе представлены как просторные однокомнатные, так и эксклюзивные четырехкомнатные квартиры.

Предусмотрены квартиры с теплыми лоджиями, а на верхних этажах – с террасами. Проект находится в непосредственной близости от живописной Аптекарской набережной, Ботанического сада и целого ряда исторических объектов – из окон будет открываться отличный вид на исторический центр.

Это тихое место престижного Петроградского района в шаговой доступности от центра города с современной жилой, деловой и развлекательной инфраструктурой, вблизи культурных достопримечательностей.

Рядом расположены магазины, супермаркеты, организации сферы услуг, медицинские центры, детские сады и школы.

Ввод жилого комплекса Botanica в эксплуатацию запланирован на IV квартал 2019 года.

Справка о ГК «Эталон»