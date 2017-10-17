Компания «КВС» завершила реконструкцию поворота на «Новое Сертолово» с Выборгского шоссе

Группа компаний «КВС» завершила капитальную реконструкцию примыкания улицы Мира к автомобильной дороге «Парголово-Огоньки».

На повороте в микрорайон «Новое Сертолово» с Выборгского шоссе организованы полосы разгона, заменено асфальтовое покрытие, нанесена разметка, установлен светофор.

С завершением реконструкции перекресток улицы Мира и Выборгского шоссе стал гораздо более безопасным. В скором времени начнет работать светофор, автолюбители смогут комфортно выезжать из микрорайона, а пешеходы получат возможность безопасно переходить оживленное шоссе. В ближайшей перспективе по территории микрорайона начнет курсировать общественный транспорт, будут установлены остановочные пункты.

Группа компаний «КВС» и Управляющая компания «КВС-Сервис» вкладывают много сил и ресурсов для обеспечения безопасности комфорта проживания жителей «Новое Сертолово».

В мини-городе установлена система видеонаблюдения, в том числе на территории экологической тропы «Заповедный лабиринт», проложенной рядом с микрорайоном. Видеоконтроль осуществляется также в парадных и лифтах.

Организовано патрулирование улиц заселенных первой и второй очередей микрорайона.

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