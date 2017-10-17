Ремонт оптом: до и после Мундиаля

5 млрд рублей, выделенных из бюджета города на ремонт дорог в 2018-м, распределены на 89 адресов. Но у нас же пройдет Чемпионат мира. Для водителей это означает одно – ремонт всего и сразу.

В 2018-м в Петербурге будут ремонтировать 89 адресов. Это на ¼ меньше, чем в этом году. Одно «но». На пути у дорожников стеной встает Чемпионат мира. Для специалистов это, скорее всего, означает на разделение сезона на «до» и «после». Для водителей – ремонт разом.

Сразу оговорим несколько вещей. Первое – из адресного списка мы выбирали те улицы, которые чиновники точно решили ремонтировать (в программе есть улицы, которые сделать надо бы, но денег может не хватить). Второе: «Водитель» делал привязку к официальным адресам Чемпионата мира по футболу в Петербурге. Близость улиц к ним означает, что, скорее всего, чиновники будут стараться сделать ремонт до матча-открытия, то есть к 14 июня. Это первая точка отсчета. Второй станет окончание Мундиаля (в городе на Неве последняя игра пройдет 14 июля), но она не столь важна – сезон продлится до октября, а, значит, у дорожников будет куда больше времени на проведение работ.

Наконец, мы пытались понять нынешнее состояние дорог и объектов по панорамам. «Большая пересъемка была в прошлом году, когда обновились практически все панорамы Петербурга и ближайших районов Ленобласти, кроме самых глухих мест. В декабре 2016 года мы также сняли и опубликовали свежеоткрытый Западный скоростной диаметр», – рассказали «Водителю Петербурга» в «Яндексе».

Значит, нужно учитывать, что сейчас ситуация могла поменяться как лучшую, так и в худшую сторону.

И последнее: климат Петербурга сложно назвать простым. Вряд ли дорожные службы смогут начать работу даже в марте. Если повезет, у них будет время с апреля. То есть, скорее всего, ремонт придется выполнять за 1,5 – 2 месяца.

Север

Согласно перечню, утвержденному ФИФА, в Петербурге будет 4 тренировочные базы. Точнее, три – одна размещается в Выборгском районе Ленинградской области. Это курорт «Лесная Рапсодия» в Рощино. На него мы тоже посмотрели. Доехать до него можно со стороны Выборгского шоссе, либо по проспекту Ленина, что идет в Зеленогорске. Дорога не самая лучшая, однако проблему с ней придется решать властям соседнего региона. Дальше нас ждет только петербургская география.

Еще одну тренировочную базу и гостиницу для команд разместят в Курортном районе. Тренироваться футболисты будут на стадионе «Спартак» в Зеленогорске, а жить в репинской гостинице. В адресной программе ремонта всего две улицы: Зеленогорское шоссе (дорогу будут ремонтировать «выборочно») и проспект Ленина. Здесь мы, пожалуй, единственный раз отступим от оговоренного выше. Не факт, что ремонт проспекта Ленина будет (его думают латать от Зеленогорского шоссе до границы с Ленинградской областью). Но те, кто ездит по этой магистрали, знают – дорога не в идеальном состоянии. Есть у нее и еще одна проблема: улицу подтапливает под железнодорожным мостом во время сильных дождей. Воды копится столько, что возникают пробки, да и не все автомобилисты решаются бороздить лужи подобной глубины.

Юго-запад

В списке ФИФА фигурирует стадион «Спартак», что в Ломоносове (Петродворцовый район Петербурга). Тренируясь там, команды будут жить в гостинице «Балтийская Звезда» в Стрельне. Здесь автомобилистам перед Мундиалем тоже придется потесниться. Работы проведут на улице Красного Флота (от Дворцового проспекта до Швейцарской улицы), Ораниенбаумском шоссе (у остановки «Просвещение») и улице Дегтярева.

Север + центр

В Приморском районе будет задействована тренировочная база «Зенита», что на улице Аккуратова. Жить спортсмены будут в гранд-отеле «Европа» на Михайловской улице в центре.

Глядя на список дорожных работ в центре и Приморском районе, становится страшно. По идее буквально за пару месяцев необходимо будет привести в порядок участок Парашютной (от Гаккелевской до Туристской), улицу Академика Крылова (передаем привет вечной пробке там), набережную Черной речки, Фермское шоссе и проспект Испытателей (от Коломяжского до Богатырского). Наверное, ремонт нечетной стороны Долгоозерной улицы сможет подождать до середины июля – августа.

Ремонт, необходимый в сердце Петербурга, может зацепить и Адмиралтейский район (например, планируется положить новый асфальт на четной стороне набережной реки Фонтанки). Однако, поговорим о Центральном. К Чемпионату мира явно попытаются успеть сделать хотя бы Дворцовый проезд, набережную Лебяжьей канавки, Миллионную и Полтавскую улицы, улицу Марата и Невский проспект.

Список города

Помимо перечня тренировочных баз ФИФА есть второй, городской. Он опубликован на сайте Смольного. В списке всего 7 адресов, но с утвержденным федерацией совпадают лишь три (стадионы в Зеленогорске, Ломоносове и база в Удельном парке).

Все подробности и карты - на сайте "Водитель Петербурга"