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17.10.2017 18:28
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ИТМО начинает десятилетку в "Южном"

Проект кластера ИТМО в городе-спутнике «Южный» наконец дошел до премьерской подписи. Первые корпуса хотели построить в 2018 году — теперь понятно, что за это время только завершат проектирование. Зато и масштабы выросли на треть.
ИТМО начинает десятилетку в "Южном"
premier.gov.ru

Публичный старт проекту дал 16 октября премьер-министр Дмитрий Медведев. «Я подписал постановление о создании на юге Пушкинского района Петербурга нового информационного кластера, – заявил он. – Там появятся научные центры, лаборатории, учебные здания, жилье, инновационные производства, и будет построен новый кампус Университета ИТМО. Это один из лучших университетов нашей страны».

Проекты нового наукограда на Киевском шоссе

Общие инвестиции составят 41 млрд рублей (ранее говорили о 30 млрд). Из них 35% придут от частных инвесторов, 53% – из федеральной казны и 12% (4,7 млрд рублей) – из городского бюджета. Для реализации проекта будет создан оператор – АО «Хайпарк Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики», с уставным капиталом в 321 млн рублей, целиком находящееся в федеральной собственности. Сам кампус будет включать в себя научные корпуса, инновационные производства, бизнес-инкубатор, всего порядка 400 тысяч квадратных метров. Учиться здесь будут 3,6 тысяч студентов, работать — 3 тысячи сотрудников.

О планах по строительству кластера стало известно 2 года назад. Тогда же назвали пять ключевых направлений научной и образовательной деятельности, которые частично перекочевали и в сегодняшнее заявление ректора ИТМО Владимира Васильева: информационные технологии, фотоника, квантовые технологии, робототехника и киберфизические системы, биомедицинская отрасль и умные материалы. Окончательный список инвестров не сформирован.

«Нам самим еще надо актуализировать информацию, понять, кто дальше с нами идет, кто не идет, – говорит руководитель проекта от университета Сергей Хмелевский. – Некоторые занимали выжидающую позицию, ждали реакции властей, ведь им интересно не просто разместить производство где бы то ни было, а именно сотрудничать с ИТМО. В течение месяца-двух, думаю, мы получим полный список потенциальных резидентов».

Как может выглядеть кампус, рассказали полтора года назад. Разместить его хотят у платформы 28-й км на Киевском шоссе, после чего начать застройку с северо-восточной части территории. Здесь появятся здания до 5 этажей – конференц-зал, административно-учебные корпуса, общежития, IT-центр. Вторая очередь – апарт-отели для преподавателей, бизнес-инкубатор, центр биомедицинских технологий с больницей, студенческий клуб и спорткомплекс. Дальше придет очередь производственного кластера.

В ИТМО поясняют, что представившая тогда визуализацию компания «Урбис-СПб» делала мастер-план всего города-спутника «Южный» и по ходу «обрисовала» будущий технопарк. Объявить полноценный архитектурный конкурс предполагали еще в 2016 году, но все замедлилось. По словам кураторов проекта, вряд ли объявят и в текущем, скорее — в начале 2018-го, еще год уйдет на конкурсные процедуры и проектирование.

На полную реализацию проекта отвели 10 лет, но этот горизонт плавающий. Кампус и инновационная инфраструктура, по словам Хмелева, могу быть готовы уже через 5 лет.

«Что касается инвесторов, здесь не все от нас зависит, – говорит Хмелевский. – Мы им сроки диктовать не можем, особенно отлагательные. Может, кто-то и в следующем году готов зайти. Но в целом рассчитываем разместить все производства за 10 лет».

Участки под строительство безвозмездно предоставит застройщик Южного УК «Старт Девелопмент», она же подведет коммуникации, построит внутренние дороги. Ее директор Сергей Хромов пояснил, что компания намерена войти в уставный капитал «Хайпарк СПбИТМО» на последующих этапах (напомним, согласно распоряжению правительства, общество на 100% принадлежит федералам). По словам Хромова, компания исходит из того, чтобы сначала создавать центры прияжения и приложения труда, а после этого — жилье (порядка 4,3 млн квадратных метров). Назвать другие такие центры инвестор затруднился. Сейчас застройщик занимается разработкой проекта планировки территории первых очередей  города-спутника. Всего их будет шесть, общая площадь строительства — 1,9 тысяч гектаров, на реализацию отводят 15 лет, инвестиции — 219 млрд рублей.

Как будто нарочно, в ленте «Фонтанки» информация о кластере с такими дисциплинами как фотоника и квантовая механика соседствует с новостями о замерзающих без отопления студентах ИТМО на Биржевой линии.

«Университет потому и подал заявку с точки зрения ограниченности в площадях, что сложно заниматься технологиями 21-го века в помещениях века 19-го», – говорит Хмелевский. Тем не менее старые корпуса не продают (если учитывать общежития, их около 20). Бакалавры там останутся, а вот магистры и аспиранты уедут в новый кампус.

Кластер ИТМО уже почти автоматически ставят третьим в списке вслед за подмосковным Сколково и казанским «Иннополисом». Татарстанский проект по большинству показателей (кроме географического) ближе к петербургскому. Бюджетные вливания в Сколково составят 135,6 млрд рублей, в «Иннополис» – порядка 21,5 млрд, в петербургском кластере казеных денег выходит 26,7 млрд. Запланированное число работников в подмосковном иннограде тоже на порядок выше, чем в «хайпарке» – порядка 30 тысяч. Выручка резидентов Сколково в 2016 году составила около 30 млрд рублей. Об эффективности кластера ИТМО пока говорить рано.

«Были примеры в Малайзии и в Китае, когда за бюджетный счет строили такие технопарки, а потом они простаивали из-за мирового кризиса, но у нас я такого риска не вижу, – говорит директор НП «Руссофт» Валентин Макаров. – За дополнительный маркетинг спасибо США, теперь весь мир знает, что лучшие хакеры и программисты в России. На этом фоне может вырасти и привлекательность российской юрисдикции как таковой».

65% бюджетных вложений в силиконовую долину на Киевском шоссе эксперта тоже не смущают.

«В Калифорнии точно так же бесплатно отдавали университетские земли, – говорит директор НП «Руссофт» Валентин Макаров. – А строились там резиденты за счет средств, получаемых от военного госзаказа. IT-компании никогда не вкладываются в девелопмент. Если правительство хочет разместить в одном месте резидентов и за счет синергии наращивать их эффективность и налоговые поступления, то государство и строит инфраструктуру».

Николай Кудин,
«Фонтанка.ру»


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