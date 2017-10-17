Генпрокуратура РФ признала нежелательными еще 11 организаций

В перечень организаций, признанных в России нежелательными, могут войти еще 11 иностранных фондов.

Об этом 17 октября заявил Алексей Жафяров, замглавы управления Генеральной прокуратуры по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму. В список, по данным СМИ, вошли «Национальный фонд в поддержку демократии», «Открытое общество», американо-российский фонд по экономическому правовому развитию, «Национальный демократический институт международных отношений», «Международный республиканский институт» и ряд других организаций. Официально они будут признаны нежелательными, после того как Минюст включит их в соответствующий реестр.

Напомним, весной в список попала «Открытая Россия», оппозиционная организация под руководством Михаила Ходорковского. Признание ее нежелательной означает, что она не может осуществлять финансовые операции через российские банки, открывать подразделения и распространять информационные материалы.