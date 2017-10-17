Радиус курильщика

1 Курить у подъездов теперь нельзя

Об этом говорится в проекте отзыва правительства на поправки в антитабачный закон. В Минздраве ждут конкретизации, на какие именно общественные здания распространяется запрет.

«Из обосновывающих материалов к законопроекту неясно, каким образом было определено расстояние от входов в подъезды многоквартирных домов, на котором предполагается установить запрет курения табака, — 10 метров», — цитата из документа.

Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко, уже одобрил законопроект о запрете курения около подъездов.

Напомним, законопроект, предлагающий запретить курение у подъездов многоквартирных домов, был вынесен на рассмотрение Госдумы Совфедом в июне 2017 года.