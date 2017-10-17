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Общество

Радиус курильщика

Радиус курильщика

Министерство здравоохранения России 17 октября поддержало запрет курения на расстоянии менее 10 метров от входа в подъезд жилого дома. "Фонтанка" собрала все существующие запреты антитабачного закона.

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17.10.2017 16:22
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Радиус курильщика
  1. Курить у подъездов теперь нельзя
  2. ФЗ-15 – что нового
  3. Рабочий перекур
  4. Штрафные санкции
  5. Суть закона о запрете курения в общественных местах
  6. Где курить нельзя
  7. Где курить можно
  8. Закон о курении и электронные сигареты, вейпы и кальяны
  9. Статистика
  10. Антитабачный закон – перспективы

1 Курить у подъездов теперь нельзя

Об этом говорится в проекте отзыва правительства на поправки в антитабачный закон. В Минздраве ждут конкретизации, на какие именно общественные здания распространяется запрет.

 

«Из обосновывающих материалов к законопроекту неясно, каким образом было определено расстояние от входов в подъезды многоквартирных домов, на котором предполагается установить запрет курения табака, — 10 метров», — цитата из документа.

 

Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко, уже одобрил законопроект о запрете курения около подъездов.


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Напомним, законопроект, предлагающий запретить курение у подъездов многоквартирных домов, был вынесен на рассмотрение Госдумы Совфедом в июне 2017 года.

 

 

2 ФЗ-15 – что нового

А с 14 октября 2017 года вступили в силу новые антитабачные меры. Теперь курить на улице можно будет только в строго отведенных для этого местах. Там должны быть установлены специальные знаки и пепельницы.

Органы государственной власти субъектов России «вправе устанавливать дополнительные ограничения на курение табака в отдельных общественных местах и помещениях». Но улица не может считаться общественным местом или помещением.

При этом никотинозависимым в любом случае, согласно принятому еще в 2013 году антитабачному закону ФЗ-15, придётся держаться подальше от остановок общественного транспорта, детских, спортивных площадок и других мест, где могут оказаться некурящие.


 

3 Рабочий перекур

Местами для перекура должны, согласно новым поправкам в законе, озаботится, в частности, работодатели. Теперь уличная курилка должна соответствовать новым требованиям: иметь надпись «Место для курения», пепельницу, а в темное время суток быть хорошо освещена.
 

Работодатели могут организовать курилку и в помещении, но при ряде условий:



– Во-первых, это не должны быть учреждения здравоохранения, образования, культуры и спорта, то есть те, что перечислены в антитабачном законе от 2013 года.



– Во-вторых, офисная курилка должна находиться не на производственной территории.



– В-третьих, эти изолированные помещения должны соответствовать всем нормативам: оборудованы вентиляцией, системой пожаротушения и пепельницами.

 

Согласно новым поправкам, собственники квартир могут за общий счет организовать курилку в подъезде. На ней тоже нужно повесить знак «Место для курения», а внутри поставить пепельницы, огнетушитель, а также обеспечить искусственное освещение и, главное, качественную приточно-вытяжную систему вентиляции, которая не даст дыму просочиться на общую территорию.

 

4 Штрафные санкции

За курение в неположенном месте, согласно статье  6.24 КОАП, с физлица возьмут от пятисот до полутора тысяч рублей. Исключение составляет перекур на детской площадке. Здесь курильщик за вредную привычку может заплатить от двух до трех тысяч.

Несоблюдение требований закона о запрете курения и рекламе табачных изделий для должностных и юридических лиц намного жестче:

 

 

5 Суть закона о запрете курения в общественных местах

В июне 2013 года президент Владимир Путин подписал антитабачный закон.  

 

"Федеральный закон принят в целях реализации в российском законодательстве положений рамочной конвенции Всемирной организации здравоохранения по борьбе против табака, ратифицированной Российской Федерацией в 2008 году, и регулирует отношения, возникающие в сфере охраны здоровья населения от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака", — говорится в сообщении Кремля.

 

Законопроект о курении призван решить сразу несколько задач:

   – разграничить курящих от некурящих, защитив интересы последних;
   – позаботиться о состоянии здоровья граждан, не приобщенных к курению.

 

Законом, в частности, запрещено табачным компаниям проводить лотереи и спонсировать фестивали. Кроме того, сигареты убрали с витрин и прилавков, заменив прейскурантом на табачную продукцию.

Также под запрет попала продажа электронных сигарет и жевательной табачной смеси.


 

6 Где курить нельзя

С 1 июня 2014 года в России вступила в силу вторая, и более существенная, часть «антитабачного» закона. Курить запретили в барах, ресторанах, кафе, на платформах вокзалов, в аэропортах, электричках и всем общественном транспорте.


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7 Где курить можно

К разрешенным объектам относятся:
 

- Дом, квартира, прочая недвижимость, оформленная в собственность на вас.


– Транспортное средство, если оно в этот момент не передвигается.


– На улице по дороге от одного общественного места к другому (смотри перечень выше).


– В специально оснащенном помещении для курения.

С 14 октября 2017 года курить на улице можно только в строго отведенных для этого местах, где есть специальные знаки и пепельницы.

 

Что касается новомодного раскуривания кальянов, они разрешены только в специально оборудованных комнатах баров и ресторанов.
 
 

8 Закон о курении и электронные сигареты, вейпы и кальяны

В марте 2017 года Роспотребнадзор предложил Госдуме включить парогенераторы (вейпы) в законопроект, который приравнивает электронные сигареты и кальян к табаку. И соответственно, применять к устройствам все запреты, действующие в отношении табака.

В документе вводятся понятия «электронное курительное изделие» и «кальян», устанавливаются ограничения их использования в ряде мест, а также предусматривается ответственность за вовлечение детей в курение. За нарушения предусмотрено наказание в виде штрафа до трех тысяч рублей.

В законопроекте также идет речь о запрете на продажу электронных сигарет и кальянов несовершеннолетним. За несоблюдение ограничений в сфере торговли на должностных и юридических лиц предлагается налагать штрафы.

 

9 Статистика

По данным Росстата за первое полугодье 2017 года, курит почти половина россиян – 40%. Средний возраст курильщиков – от 19 до 44 лет.


Большинство курящих (60%) мужчины. 20% от общего числа курильщиков – женщины. Практически у каждой четвертой девушки в возрасте от 20 до 30 лет в сумочке лежит пачка сигарет.

Если сравнивать значения со статистикой, представленной Росстатом 10 лет назад, количество курящих россиян увеличилось на 450 000 человек. В среднем гражданин России ежедневно выкуривает около 10 сигарет.

10 Антитабачный закон – перспективы

По данным Совета Федерации, сейчас в работе находится документ, который состоит из следующих положений:

    – Фиксировать в стране все изготовленные и ввезенные табачные изделия, а также контролировать движение табачной продукции по регионам Российской Федерации.
    – Ввести контроль за изготавливаемым оборудованием, применяемым для производства сигарет.
    – Контролировать управление подлинностью акциза и специальных марок, применяемых в ряде табачной продукции.
 

"Фонтанка" напоминает: курение опасно для вашего здоровья!

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комментарии пользователей (24)
Cashmare
17 октября 2017 г. 18:31
cfanya001: я ни при чём )
cfanya001
17 октября 2017 г. 18:26
Гриб: Ну. Так все будущие клиенты безенчуков. Курящий и некурящий.
cfanya001
17 октября 2017 г. 18:25
Гриб: а, это я недопонял. То есть, мало того, что они стоят в первых рядах, так они еще и курят. Подлецы.
Гриб
17 октября 2017 г. 18:22
cfanya001: Опять Безенчюк:))
Гриб
17 октября 2017 г. 18:22
cfanya001: Не понял вопроса.Которые из которых?

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