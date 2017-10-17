Радиус курильщика
Министерство здравоохранения России 17 октября поддержало запрет курения на расстоянии менее 10 метров от входа в подъезд жилого дома. "Фонтанка" собрала все существующие запреты антитабачного закона.
1 Курить у подъездов теперь нельзя
Об этом говорится в проекте отзыва правительства на поправки в антитабачный закон. В Минздраве ждут конкретизации, на какие именно общественные здания распространяется запрет.
«Из обосновывающих материалов к законопроекту неясно, каким образом было определено расстояние от входов в подъезды многоквартирных домов, на котором предполагается установить запрет курения табака, — 10 метров», — цитата из документа.
Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко, уже одобрил законопроект о запрете курения около подъездов.
Напомним, законопроект, предлагающий запретить курение у подъездов многоквартирных домов, был вынесен на рассмотрение Госдумы Совфедом в июне 2017 года.
2 ФЗ-15 – что нового
А с 14 октября 2017 года вступили в силу новые антитабачные меры. Теперь курить на улице можно будет только в строго отведенных для этого местах. Там должны быть установлены специальные знаки и пепельницы.
Органы государственной власти субъектов России «вправе устанавливать дополнительные ограничения на курение табака в отдельных общественных местах и помещениях». Но улица не может считаться общественным местом или помещением.
При этом никотинозависимым в любом случае, согласно принятому еще в 2013 году антитабачному закону ФЗ-15, придётся держаться подальше от остановок общественного транспорта, детских, спортивных площадок и других мест, где могут оказаться некурящие.
3 Рабочий перекур
Местами для перекура должны, согласно новым поправкам в законе, озаботится, в частности, работодатели. Теперь уличная курилка должна соответствовать новым требованиям: иметь надпись «Место для курения», пепельницу, а в темное время суток быть хорошо освещена.
Работодатели могут организовать курилку и в помещении, но при ряде условий:
– Во-первых, это не должны быть учреждения здравоохранения, образования, культуры и спорта, то есть те, что перечислены в антитабачном законе от 2013 года.
– Во-вторых, офисная курилка должна находиться не на производственной территории.
– В-третьих, эти изолированные помещения должны соответствовать всем нормативам: оборудованы вентиляцией, системой пожаротушения и пепельницами.
Согласно новым поправкам, собственники квартир могут за общий счет организовать курилку в подъезде. На ней тоже нужно повесить знак «Место для курения», а внутри поставить пепельницы, огнетушитель, а также обеспечить искусственное освещение и, главное, качественную приточно-вытяжную систему вентиляции, которая не даст дыму просочиться на общую территорию.
4 Штрафные санкции
За курение в неположенном месте, согласно статье 6.24 КОАП, с физлица возьмут от пятисот до полутора тысяч рублей. Исключение составляет перекур на детской площадке. Здесь курильщик за вредную привычку может заплатить от двух до трех тысяч.
Несоблюдение требований закона о запрете курения и рекламе табачных изделий для должностных и юридических лиц намного жестче:
5 Суть закона о запрете курения в общественных местах
В июне 2013 года президент Владимир Путин подписал антитабачный закон.
"Федеральный закон принят в целях реализации в российском законодательстве положений рамочной конвенции Всемирной организации здравоохранения по борьбе против табака, ратифицированной Российской Федерацией в 2008 году, и регулирует отношения, возникающие в сфере охраны здоровья населения от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака", — говорится в сообщении Кремля.
Законопроект о курении призван решить сразу несколько задач:
– разграничить курящих от некурящих, защитив интересы последних;
– позаботиться о состоянии здоровья граждан, не приобщенных к курению.
Законом, в частности, запрещено табачным компаниям проводить лотереи и спонсировать фестивали. Кроме того, сигареты убрали с витрин и прилавков, заменив прейскурантом на табачную продукцию.
Также под запрет попала продажа электронных сигарет и жевательной табачной смеси.
7 Где курить можно
К разрешенным объектам относятся:
- Дом, квартира, прочая недвижимость, оформленная в собственность на вас.
– Транспортное средство, если оно в этот момент не передвигается.
– На улице по дороге от одного общественного места к другому (смотри перечень выше).
– В специально оснащенном помещении для курения.
С 14 октября 2017 года курить на улице можно только в строго отведенных для этого местах, где есть специальные знаки и пепельницы.
Что касается новомодного раскуривания кальянов, они разрешены только в специально оборудованных комнатах баров и ресторанов.
8 Закон о курении и электронные сигареты, вейпы и кальяны
В марте 2017 года Роспотребнадзор предложил Госдуме включить парогенераторы (вейпы) в законопроект, который приравнивает электронные сигареты и кальян к табаку. И соответственно, применять к устройствам все запреты, действующие в отношении табака.
В документе вводятся понятия «электронное курительное изделие» и «кальян», устанавливаются ограничения их использования в ряде мест, а также предусматривается ответственность за вовлечение детей в курение. За нарушения предусмотрено наказание в виде штрафа до трех тысяч рублей.
В законопроекте также идет речь о запрете на продажу электронных сигарет и кальянов несовершеннолетним. За несоблюдение ограничений в сфере торговли на должностных и юридических лиц предлагается налагать штрафы.
9 Статистика
По данным Росстата за первое полугодье 2017 года, курит почти половина россиян – 40%. Средний возраст курильщиков – от 19 до 44 лет.
Большинство курящих (60%) мужчины. 20% от общего числа курильщиков – женщины. Практически у каждой четвертой девушки в возрасте от 20 до 30 лет в сумочке лежит пачка сигарет.
Если сравнивать значения со статистикой, представленной Росстатом 10 лет назад, количество курящих россиян увеличилось на 450 000 человек. В среднем гражданин России ежедневно выкуривает около 10 сигарет.
10 Антитабачный закон – перспективы
По данным Совета Федерации, сейчас в работе находится документ, который состоит из следующих положений:
– Фиксировать в стране все изготовленные и ввезенные табачные изделия, а также контролировать движение табачной продукции по регионам Российской Федерации.
– Ввести контроль за изготавливаемым оборудованием, применяемым для производства сигарет.
– Контролировать управление подлинностью акциза и специальных марок, применяемых в ряде табачной продукции.
"Фонтанка" напоминает: курение опасно для вашего здоровья!