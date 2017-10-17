Подразделения по борьбе с экстремизмом МВД готовятся к сокращениям

Заместитель начальника главного управления МВД по противодействию экстремизму Владимир Макаров сообщил, что в ближайшем будущем в его ведомстве планируются сокращения.

Об этом 17 октября пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на заявление Макарова на заседании Совета при президенте по правам человека. Издание приводит слова полицейского: «Люди работают на энтузиазме. И на этом фоне сейчас вроде решили нас сократить. Ну, дай бог, если из 3 тыс. останется 100 — мы все равно будем довольны».

Владимир Макаров уточнил, что сокращать собираются не штабные подразделения, а тех, «кто занимается борьбой с преступностью непосредственно».