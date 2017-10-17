Спальные районы Петербурга: по-прежнему для сна

Даже самые популярные спальные районы были, есть и останутся в ближайшие годы местами для сна и иногда – для досуга. Но и в таких условиях есть шанс, что качество жизни в них улучшится.

Город не участвует в создании новых общественных пространств и зеленых зон в этих районах, и эти функции частично взял на себя бизнес. Одни девелоперы сажают парки, другие – строят площади, третьи – организуют торгово-развлекательные объекты.

Петербург – город моноцентричный. В нем, несмотря на близость к Европе, как и во всех старых русских городах, традиционно выделялся центр. А значение остальных зон города определяла близость к нему. Территории рядом с центром оказывались плотнее и богаче застроены, лучше защищены, а чем дальше – тем беднее и, как говорится сейчас, депрессивнее.

«По сути, сегодня мы видим до сих пор именно такое деление: красивейший исторический центр, где проживают от силы 15% населения и благодаря ограничениям практически не ведется строительство, и все остальные районы, уже ленинградские, – рассуждает Ольга Трошева, руководитель Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость». – Застройка так называемых спальных районов в основном стартовала в 60-е годы прошлого века. Само собой, во главу угла ставилась быстрота возведения, активно штамповали типовые проекты домостроительные комбинаты, архитектурных изысков не предполагалось. Исключение, пожалуй, – номенклатурные «сталинки» в Московском и частично в Кировском районе, которые составили выделяющиеся на фоне всей остальной застройки архитектурные ансамбли. Шли годы, в Ленинград за хорошей жизнью приезжали со всей страны. В «спальниках» выросло уже не одно поколение петербуржцев, которые едут в исторический центр, как туристы в другой город, – на экскурсию, на прогулку, насладиться красотой, которой они, увы, лишены».

Но, между тем, оставив за скобками красоту, ради справедливости надо отметить, что наши советские районы оказались не лишены удобства. А сейчас они еще и зеленые – деревья, посаженные в советские годы, выросли. Кстати, самые зеленые районы как раз спальные – Красносельский, Калининский, Выборгский… Мудрое предписание размещать во дворе садики и школы, магазины и службы быта сегодня пришлось как нельзя кстати. Однако большинство все равно не проводит время в своем же районе: несмотря на наличие предприятий и в «спальниках», больше половины их населения работает в центре города. Это надо воспринять как данность – так сложилось исторически, и изменить такое сегодня никому не под силу. Но сделать жизнь людей в «спальниках» более комфортной, конечно же, возможно.

Проблему досуга для многих жителей спальных районов решают торгово-развлекательные центры. Шопинг, поход в кино или в ресторан, развлечения для детей – все это они могут обеспечить с лихвой. Чемпионы по объемам площадей с торговыми функциями – Московский, Приморский и Выборгский районы. Однако это далеко не все, что нужно людям для счастья.

Самые лучшие районы

По данным риелторов, традиционно самые популярные районы на вторичном рынке – комфортабельные «спальники»: Московский, Приморский, Калининский, Выборгский. Но качественное жилье здесь стоит дорого. Наиболее востребованная «новая вторичка» – в среднем в диапазоне 120 – 130 тыс. руб. за кв.м. Поэтому районы, в которых хотелось бы жить, для большинства покупателей это вовсе не те локации, в которых они могут позволить себе купить жилье. Посему в последние годы активный спрос отмечается в Невском и Красносельском районах.

На первичном рынке – та же ситуация. Первые места – у тех районов, где самое большое предложение и при этом есть доступное жилье. По данным Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость», на первом месте по числу сделок – Приморский (10,9%), на втором – Невский (8,7%), следом идут Красносельский (6,8%), Московский (6,4%), Выборгский (5,6%).

Подобный, похожий, нравится

В идеале должно происходить так. «В большинстве случаев жители Петербурга, планируя покупку квартиры, рассматривают жилье в том же районе, где проживают на данный момент, – утверждает Светлана Лежнева, начальник отдела маркетинговых исследований ГК «Пионер», Санкт-Петербург. – Так, по результатам анализа спроса, проведённого ГК «Пионер», более 60% людей, планирующих покупку жилья в спальных районах, основывают свой выбор на неценовых факторах. И приводят следующие доводы: «нравится район», «хотят жить в одном районе с родственниками» и другие. При этом 30% респондентов отметили, что выбор спального района базируется в первую очередь на относительной доступности по цене».

Но все спальные районы масштабны по площади, а условия жизни здесь существенно отличаются в зависимости от локации. Жители Парнаса настолько же далеки от жителей Удельной, как обитатели Сенной площади от владельцев парадных квартир на Невском. Покупая квартиру в Приморском районе, можно поселиться на набережной Большой Невки за 250 тыс. руб. за кв.м, а можно – в Каменке за 75 тыс. руб. Поэтому стоит говорить не в целом о районах, а об отдельных локациях.

Понятно, что жилье на новых территориях должно стоить дешевле. Но это не значит, что они априори будут некомфортны для жизни. Зачастую именно здесь для жителей делается хоть что-то в отличие от уже полностью сформированных микрорайонов, где, увы, уже почти ничего не изменишь.

От «МЕГИ» до дендроплана

«Актуальный принцип развития территорий спальных районов – комплексное освоение, то есть создание жилых кварталов со всей необходимой инфраструктурой и гармоничной средой обитания, – уверена Вера Сережина, директор Управления стратегического маркетинга и исследований рынка RBI (входят компании RBI и «Северный город»). – Например, в Приморском районе компания «Северный город» реализует проект «сити-формата» Ultra City, в Невском районе – Green City. Оба проекта не только включают школы, детские сады, парковочные места. Они создают комфортную жизненную среду за счет комплексного подхода и внимания к деталям: от архитектурно-дизайнерских решений комфортной визуальной среды до продуманного дендроплана (специального порядка в высадке растений), закрытого для автотранспорта внутреннего двора и многого другого».

Все верно; уже более 65% в предложении и в спросе на рынке строящегося жилья обеспечивают крупные проекты. Но тут все зависит от добросовестности застройщика: увы, кое-кто в эконом-классе закладывает в свои комплексы минимум функций. Такое жилье действительно подходит максимум для сна, так как решить на территории своего микрорайона какие-то другие вопросы вовсе не представляется возможным. Яркий пример – ЖК «Каменка» и «Новая Каменка».

«Первые районы, в которых начали появляться крупные проекты, использовали в качестве точки притяжения станции метро, – отмечает Анзор Берсиров, руководитель проектов комплексного освоения территорий АО «Строительный трест». – Впоследствии застройщики стали уделять больше внимания благоустройству и созданию дополнительной инфраструктуры: парков, бульваров, набережных, торговых и спортивных центров. Например, в нашем проекте "NEWПИТЕР" создается прогулочный бульвар протяженностью более 3 км, который пройдет по территории всего микрорайона. Здесь будут и места для занятий спортом, детская площадка квартального масштаба, плодовый сад, кафе, рестораны и многое другое».

А в проекте «Солнечный город» от Setl City появится собственный парк отдыха площадью 50 тыс.кв.м со спортивной зоной со стадионом. Будут ландшафтный дизайн, декоративное освещение, мощеная площадь для фестивалей и ярмарок, дорожки для бега. В парке установят детский городок с безопасным покрытием, появится отдельное место для дрессировки собак.

Что касается маятниковой миграции населения спальных районов: над уменьшением ее масштабов не первый год бьются лучшие умы. Полицентричной модели города пока не получается, потенциальные места для зеленых зон сегодня занимает жилье… Но есть и положительные примеры. «В 2016 году собственником земли в Новоселье был подписан договор с компанией IKEA, – рассказывает Анзор Берсиров. – Здесь будет построен комплекс «МЕГА», который не только закроет вопрос близости торговой зоны для нашего проекта, но и обеспечит создание 5000 рабочих мест».

Маргарита Яременко