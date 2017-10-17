УФАС приостановило конкурс на меблировку «Невской ратуши»

Из-за жалоб в Управление федеральной антимонопольной службы конкурс на 413 млн рублей на меблировку «Невской ратуши» приостановлен. Об этом сообщается на портале госзакупок.

Согласно данным сайта, ООО «Азимут» и ООО «Мастер» пожаловались на техническую документацию и форму конкурса. Так, поставщик мебели «Азимут» обратил внимание на то, что условия конкурса ставят в неравное положение участников рынка. Например, бизнесмены считают, что требования определенной площади — от 30 тысяч квадратных метров — для хранения мебели на складе излишни. Также в условиях конкурса говорится, что подтверждением квалификации является участие в других тендерах на поставку мебели на сумму не менее 82,6 млн рублей. Кроме того, бизнесмены не нашли в документации поэтажного плана «Невской ратуши» — из-за этого невозможно произвести расчет подъема и расстановки мебели.

Предполагается, что жалобы УФАС рассмотрит 18 октября, до этого конкурс будет приостановлен.

Напомним, что ранее «Фонтанка» писала об объявлении конкурса на поставку элитной мебели в новый правительственный центр «Невская ратуша». Собеседники нашего издания в Смольном предполагали, что на конкурс может быть подано несколько жалоб из-за большого количества участников рынка, желающих заполучить контракт.