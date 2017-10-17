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17.10.2017 15:24

В СПбГАСУ открылась выставка работ финалистов «АРХпроекта»

В СПбГАСУ открылась выставка работ финалистов «АРХпроекта»
Группа ЦДС

Группа ЦДС открыла экспозицию 50 лучших работ Всероссийского профессионального конкурса архитектурных и дизайнерских проектов «АРХпроект». Ознакомиться с идеями молодых архитекторов можно до 30 октября. 

Экспозиция открылась на балюстраде Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета (СПбГАСУ). В этом году участникам предложили на выбор 4 номинации: разработать дизайн интерьера типовой квартиры группы ЦДС, дизайн павильона или беседки, либо – остановки общественного транспорта.

Особенная номинация, приуроченная к году экологии в России, – «Концепция урбанистического пространства «Город на воде». В ней участникам предстояло обрисовать пространство будущего, сконцентрировать внимание на окружающей среде и технологичности зданий. Среди идей: проекты подводного комплекса, морского порта, научного центра исследования морских обитателей, речной студенческий кампус и даже плавучий город. Большинство из проектов будет представлено на выставке.

Победителей «АРХпроекта» выберут 18 октября. В жюри конкурса входят архитекторы Михаил Мамошин, Владимир Реппо, Олег Романов, бывший главный художник города Иван Уралов, генеральный директор группы ЦДС Михаил Медведев.

Призеров определят в двух категориях: студенты и выпускники 2011-2017 годов. Их ждет стажировка в компании ЦДС.

Группа ЦДС запустила конкурс «АРХпроект» в 2016-м. В прошлом году на состязание прислали более 200 работ. В этом году на сайте arhproekt.pro зарегистрировались уже более тысячи конкурсантов из  Петербурга, Москвы, Ростова-на-Дону, Уфы, Оренбурга, Томска, Воронежа.

«В наше время, когда спрос на работу в сфере архитектуры превышает предложение работодателей, диплом об участии в конкурсах, подобным «АРХпроекту» дает большое преимущество при устройстве на работу», – объяснил рост активности архитектор Владимир Реппо.

Справка о ГК «ЦДС»


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