Стало известно, сколько стоит покурить на борту «Победы»

Авиакомпания «Победа» выставила пассажиру рейса Махачкала – Петербург счет за курение на борту самолета и тем самым обозначила стоимость не входящей в официальный прейскурант услуги. Подымить в туалетной кабинке и продлить путешествие посредством вынужденной посадки стоит 194 тысячи рублей.

Как сообщает корреспондент «Фонтанки», 17 октября Тосненский городской суд провел первое слушание по иску «Победы» к местному жителю Халилову. Он приобрел билет на рейс Махачкала – Санкт-Петербург 21 июля 2017-го, сел на борт, но не рассчитал силы. В ходе 3,5-часового полета Халилову смерть как захотелось покурить, он уединился в туалете. Сработала пожарная сигнализация, и командир воздушного судна принял решение о вынужденной посадке в аэропорту «Внуково». В Петербург самолет прилетел с опозданием.

Незапланированные расходы в размере 194 тысячи 564 рублей «Победа» возложила на Халилова. Сегодня он проигнорировал судебное заседание. Следующее состоится 2 ноября.