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17.10.2017 15:35

СМИ: В служебном помещении Домодедово нашли ножи, экстремистскую книжку и нелегалов

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают владельцев запрещенной в РФ книги и пары ножей, обнаруженных в московском Домодедово. Пятерых подозреваемых с проблемами с законом нашли там же.

 

Как сообщает 17 октября «Медуза» со ссылкой на РИА «Новости», оружие и запрещённая литература хранились в комнате для персонала на территории аэропорта. Занимает её обычно служба, которая убирает салоны самолётов авиакомпании S7 и её «дочки» «Глобус». Полицейские застали там пятерых граждан Таджикистана и Узбекистана.

 

Проверка документов показала, что срок разрешённого пребывания в России у каждого из них истёк. По данным издания, за это иностранцы уже получили административные дела. Кто из них будет нести ответственность за любовь к экстремистской литературе и холодному оружию, пока не ясно.

 

В пресс-службе Домодедово «Фонтанке» рассказали, что мероприятие совместно с правоохранительными органами проводили представители линейного управления внутренних дел аэропорта, а также сотрудники транспортной безопасности Домодедово. Проверяли стороннюю клининговую фирму, которая оказывает услуги для авиакомпаний.

 

«Стоит отметить, что служебное помещение не используется сотрудниками или предприятиями Московского аэропорта Домодедово», — уточнили в пресс-службе.

 


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