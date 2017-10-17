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17.10.2017 15:23

Комплекс LIKE планируют сдать раньше срока

Комплекс LIKE планируют сдать раньше срока
Петербургская строительная компания

Петербургская строительная компания объявила о переносе срока сдачи комплекса LIKE c IV квартала 2020 на III квартал 2019 года.  

Увеличены темпы строительства объекта. В настоящий момент на строительной площадке LIKE работают уже 3 башенных крана, и идет подготовка основания под установку 4-го.

Свежие фотографии хода строительства вы можете посмотреть на сайте комплекса.

Застройщик также ведет онлайн – трансляцию строительства, чтобы можно было следить за ходом работ в режиме реального времени.

 


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MASTER девелопмент продолжает возведение жилого дома бизнес-класса в шаговой доступности от станции метро «Пионерская» и в непосредственной близости от Удельного парка
Компания Л1
12.10.2017 13:29
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