В Петербурге южанина посадили на 19 лет за двойное убийство и кражу

19 лет в колонии строгого режима получил за двойное убийство и кражу гражданин Молдовы в Петербурге.

Приговор 17 октября огласил городской суд Северной столицы. Он счел доказанным, что 15 декабря 2006 года Сержиу Веребчан появился на пороге квартиры на улице Братьев Радченко в Колпинском районе, где жили его бывшая жена и теща. Там злоумышленник расправился с с экс-супругой: он нанес ей не менее 5 ударов в голову кухонным молотком для отбивания мяса. Эти травмы оказались смертельными. Далее 8 ударов в голову этим же молотком получила бывшая теща — свидетель преступления. Она тоже погибла.

Перед тем, как покинуть помещение, злоумышленник собрал ювелирные изделия, бижутерию, мелкую бытовую технику, а также деньги, не гнушаясь даже двумя пакетами с мелочью (общий ущерб составил 123 893 рубля).

В ходе следствия Веребчан не отпирался: он рассказал, как после двойного убийства помыл молоток и спрятал его в тумбочку, после чего вызвал такси и уехал к своей девушке. «Он отдал ей один пакет с мелочью, так как собирался пойти на дискотеку и пакет бы ему мешал. Второй пакет с мелочью Веребчан отдал знакомому в счет погашения долга», – отметили в пресс-службе суда.

Мужчина выразил раскаянии в совершении поступка 11-летней давности, однако получил длительный срок – 19 лет в колонии строгого режима.