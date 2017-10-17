«Зеркала» пиратских сайтов будут блокировать за сутки

Правительство России опубликовало правила принятия решения о блокировке «зеркала» сайта, закрытого из-за нарушения авторских прав.

Текст постановления появился на портале правовой информации 17 октября, подписан документ 7 числа. В нем сказано, что решение о блокировке будут принимать эксперты, не менее трех человек, которых на эту должность определит министр связи и массовых коммуникаций или его заместитель. Эксперты должны будут опираться на ряд пунктов, в частности для блокировки «зеркало» должно быть визуально схоже с оригиналом, также похожими должны быть название доменного имени и самого сайта. В критериях также указано совпадение учетных записей пользователей, размещенной на сайте информации, которая и послужила поводом для блокировки оригинала. Кроме того, критерием может служить положение копии в поисковой выдаче на том же месте, где располагался оригинал, автоматическая переадресация на «зеркало» и совпадение контактных данных администраторов. Блокировка будет происходить в течение суток, постановление вступило в силу.

Напомним, закон о блокировке «зеркал» пиратских сайтов был подписан президентом 1 июля. По закону, профильные ведомства могут блокировать такие интернет-ресурсы без решения суда, которое требуется в случае блокировки оригинала.