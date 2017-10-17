Росреестр: В Петербурге стали заключать больше договоров долевого участия

В Петербурге выросло количество регистраций договоров долевого участия (ДДУ): согласно данным Росреестра от 17 октября, за 9 месяцев текущего года их число увеличилось на 5,8% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Таким образом, статистика фиксирует увеличение спроса на первичном рынке жилья.

Всего за этот период в Петербурге было заключено 42 754 ДДУ (в 2016-м 40 392 ДДУ). Любопытно, что при этом растет и число договоров об уступке прав требования по ДДУ иным лицам: почти по каждому шестому договору долевого участия сменился дольщик (таких договоров за 9 месяцев зарегистрировано 6259, в 2016-м за то же время — 6155).

Ипотечных сделок за 9 месяцев 2017 года зарегистрировано 64 903, что на 15,2% больше, чем за аналогичный период 2016-го (56 354). Ипотечных сделок по жилью зарегистрировано 35 908 — на 19,8% больше того же периода прошлого года (29 971).