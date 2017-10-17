СМИ: 90% звонков о «минировании» поступили с Украины

Большая часть звонков об угрозах взрывов в России была сделана по каналам IP-телефонии с устройств, находящихся на территории Украины.

Об этом 17 октября пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на «Интерфакс». Источники издания сообщили, что спецслужбы провели фонетический анализ сообщений, который показал, что большинство звонков поступали именно с Украины.