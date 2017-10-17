СМИ: 90% звонков о «минировании» поступили с Украины
Большая часть звонков об угрозах взрывов в России была сделана по каналам IP-телефонии с устройств, находящихся на территории Украины.
Об этом 17 октября пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на «Интерфакс». Источники издания сообщили, что спецслужбы провели фонетический анализ сообщений, который показал, что большинство звонков поступали именно с Украины.
Справка:
Волна ложных заминирований общественных зданий стартовала в России с начала сентября. Она прокатилась по более чем 50 регионам. Первая атака на Петербург пришлась на 14 сентября — тогда тревожные сообщения получили на 31 объекте.
В начале октября ФСБ объявила, что установила лиц, причастных к организации волны сообщений о якобы заложенных взрывных устройствах. Глава ведомства ФСБ Александр Бортников сообщил, что это российские граждане, и все четверо сейчас находятся за границей.