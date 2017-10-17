СК: «ВИМ-Авиа» полтора года банкротили преднамеренно

В крахе «ВИМ-Авиа» нашли основания для очередного уголовного дела. На этот раз – о преднамеренном банкротстве. Виновных собираются искать в верхах авиакомпании.

Как сообщили 17 октября в Следственном комитете России, уголовное дело по статье 196 УК РФ (преднамеренное банкротство) возбуждено Приволжским следственным управлением на транспорте СКР. По версии следствия, чтобы скрыть растущие долги перед кредиторами, бухгалтеры «ВИМ-Авиа» намеренно искажали отчётность. Делалось это якобы по требованию начальства, в том числе гендиректора.

«Лица из числа руководства и собственников ООО «Авиакомпания «ВИМ-АВИА», осознавая, что авиакомпания находится в нестабильном финансово-экономическом состоянии, заключали в 2016 и 2017 годах явно невыгодные сделки, в том числе направленные на вывод активов за рубеж в пользу аффилированных организаций», – говорится в сообщении ведомства.

По данным следствия, перевозчик заключил несколько договоров, в которых не была прописана точная сумма сделки, из-за чего расходы авиакомпании многократно увеличивались. Между тем в отчётной документации вместо многомиллиардных кредитов якобы указывали пусть и небольшой, но доход.

Напомним, о серьёзных проблемах «ВИМ-Авиа» стало известно 23 сентября текущего года, хотя веерные задержки начались ещё летом. В конце сентября из-за финансовых проблем «ВИМ-Авиа» прекратила свою деятельность. Проверка привела к возбуждению уголовного дела по статье «Мошенничество», аресту гендиректора и главбуха компании, а также бегству владельца «ВИМ-Авиа» за границу. Отдуваться за них пришлось министру транспорта, который получил от президента РФ дисциплинарное взыскание. «Активная фаза» перевозки домой туристов, ставших заложниками проблем компании, завершилась только 9 октября.