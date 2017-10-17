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17.10.2017 14:32

Разрешение на строительство жилого дома на Ропшинской, 10, приостановлено

Куйбышевский райсуд в ходе рассмотрения иска к Госстройнадзору приостановил действие разрешения на строительство, подразумевающего снос исторического здания на Ропшинской улице, 10, и возведение на его месте многоквартирного жилого дома с подземным паркингом. Об этом «Фонтанке» сообщили во Всероссийском обществе охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) 17 октября.

 

Ранее наше издание неоднократно писало об этом доме — двухэтажном особняке А.И. Назимова, который знатокам города был известен как проект архитектора Оттона Игнатовича. О том, что его должны снести, стало известно в апреле этого года. Дом находится в пределах зон охраны и, будучи дореволюционным зданием, подпадал под запрет сноса. Однако в декабре 2016 года в базе Росреестра дата его постройки была изменена с 1895-го на 1947 год – вероятно, по результатам экспертизы, предполагают градозащитники. После этого комитет по охране памятников (КГИОП) согласовал снос и строительство на этом месте нового жилого дома – ЖК «На Ропшинской, 10». В заключении ведомства от 15 декабря 2016 года (есть в распоряжении «Фонтанки») заявлено, что исторических зданий на участке нет.

 

Заказчиком проекта нового ЖК выступило ООО «Шелест-сквер». Фирма владеет участком на праве собственности. Проект разработал некий ИЦ «Стройэксперт». Интересно, что обеими компаниями – «Шелест-сквер» и «Стройэксперт» – владеют одни и те же собственники: Денис Мотуз и Глеб Архипов. Причем, судя по данным СПАРКа, «Стройэкспертов» в Петербурге по крайней мере два: в одном и том же петербургском доме, но в разных помещениях, работают ООО «ИЦ «Стройэксперт» и ООО «Испытательный центр «Стройэксперт». Глеб Архипов – гендиректор первого ООО, а Денис Мотуз – второго. В послужном списке последнего – довольно крупные контракты. Так, в 2016 году – на строительство с концерном «МПО-Гидроприбор» на 1 млрд 347 млн рублей. Есть в списке заказчиков и отделение Пенсионного фонда по Петербургу и Ленобласти, и петербургский Фонд капстроительства и реконструкции, и Главное управление обустройства войск ЗВО. А по данным газеты «Деловой Петербург», ИЦ «Стройэксперт» вообще является самым успешным в городе архитектурным бюро. Его оборот за 2015 год вдвое превышает оборот «Студии 44» известнейшего архитектора Никиты Явейна.

 

В поле зрения «Фонтанки» ИЦ «Стройэксперт» попадал и по другому поводу: именно эта фирма, как стало известно в августе, внезапно предложила нескольким научным институтам освободить Северный пакгауз Биржи (наб. Макарова, 2) и выехать в другие помещения «улучшенной планировки». Ученым предложили адреса на Кременчугской улице и улице Седова – в бизнес-центрах и строящихся зданиях. Информацию об этой инициативе распространило руководство ФАНО, вызвав предсказуемый скандал в научном сообществе.

 

На минувшей неделе в защиту исторического здания выступил спикер ЗакСа Вячеслав Макаров, назвавший планы по сносу на Ропшинской «беспределом». 16 октября рассмотрение дела об оспаривании разрешения на строительство на Ропшинской было приостановлено. Сначала должно быть вынесено решение по другому судебному разбирательству: о выдаче КГИОП заключения о соответствии проекта нового строительства требованиям режима зон охраны — как сказано выше, согласно этому документу, «исторических зданий на участке нет».


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