Петербуржец арестован по делу о смертельном наезде

Калининский суд Петербурга 17 октября арестовал двадцатилетнего Никиту Литвинова, подозреваемого в убийстве и покушении на убийство двух человек. Он переехал товарища в ходе уличной потасовки.

Как сообщает корреспондент «Фонтанки», СК обратился в суд с ходатайством о заключении Литвинова под стражу на два месяца. Он подозревается в особо тяжком преступлении. Защита просила о домашнем аресте, ссылаясь на состояние здоровья Литвинова. Суд принял сторону следствия.

В ночь на 15 октября Литвинов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сел за руль своего «БМВ» и въехал в дерущуюся во дворах Замшиной улицы толпу. Под колесами иномарки погиб товарищ подозреваемого. Еще двум участникам потасовки причинены телесные повреждения.

СК квалифицировал инцидент как преступление, совершенное с умыслом. По версии защиты, Литвинов, конечно же, никого не хотел убивать своим «БМВ», тем более хорошего знакомого. Ездой по дворовой территории он пытался остановить потасовку. Потерпевший, по утверждению свидетелей, в момент проезда иномарки уже лежал на асфальте без движения. Видимо, после полученного в ходе драки удара. Тело увидеть Литвинов не мог якобы из-за лежачего полицейского и опавшей с деревьев листвы.

В пресс-службе Санкт-Петербургского горсуда уточнили, что Литвинов арестован до 14 декабря.