«Балтстрой» хочет взыскать с дирекции Минкульта 154 млн рублей

Бывший подрядчик реконструкции здания Консерватории в Петербурге «Балтстрой» подал иск к заказчику — Северо-Западной дирекции Минкульта. Компания считает, что при расторжении контракта ей не засчитали ряд работ.

О поданном иске «Фонтанке» рассказали в дирекции, заседание состоится 11 декабря. Как пояснили в ведомстве, «Балтстрой» считает, что в соглашении о расторжении контракта не отражены выполненные им работы на 153,9 млн рублей. Дирекция с этим не согласна.

Три контракта на общую сумму 1,4 млрд рублей Северо-Западная дирекция Минкульта по строительству, реконструкции и реставрации и «Балтстрой» расторгли в апреле 2017 года по соглашению сторон. Речь идет о реконструкции здания Консерватории на Театральной площади, 3. «Балтстрой» начал ее в конце 2014 года. Это был последний крупный подряд, который оставался в Петербурге у структур арестованного за контрабанду алкоголя Дмитрия Михальченко. В конкурсе на продолжение работ победило петербургское ООО «Меандр». Возвращение Консерватории в прежнее здание запланировано на конец 2018 года, сейчас она занимает одно из крыльев Интендантских складов на улице Глинки.

Директору «Балтстроя» Дмитрию Сергееву в августе 2017 года было предъявлено обвинение в создании преступного сообщества и серии мошенничеств. По версии Следственного комитета, при поставке кондиционеров для президентской резиденции в Ново-Огарево были похищены бюджетные средства на сумму не менее 225 млн рублей. Ранее по этому делу задержали и арестовали директора ФГУП «Атэкс» ФСО России Андрея Каминова, его бывшего зама Станислава Кюнера и четверых бизнесменов из Петербурга — Дмитрия Торчинского, Сергея Литвинова, Сергея Перевалова и Александра Родионова. Все они, как и Сергеев, считаются выходцами из окружения Михальченко.