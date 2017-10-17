В России предложили лишать родительских прав за вовлечение детей в секты

Верховный суд России разработал проект постановления, по которому вводится ряд критериев, достаточных для лишения родительских прав.

Как сообщают СМИ 17 октября, текст вводит такое понятие как злоупотребление родительскими правами. Оно включит в себя склонение ребенка к бродяжничеству, употреблению алкоголя и наркотиков, попрошайничеству, воровству, проституции, азартным играм и создание препятствий для обучения. Кроме того, проект называет злоупотреблением вовлечение ребенка в секту или другую организацию, чья деятельность запрещена в России.

Проект также уточняет, что ребенка нельзя забрать из семьи в случае хронической болезни родителей, исключая алкоголизм и наркоманию. Также недостаточным поводом проект называет тяжелое материальное положение, если при этом в семье делается все возможное для воспитания и развития детей исходя из финансовых возможностей родителей.

Сейчас проект находится в стадии редактирования, сроки его подписания пока не называются, но в целом он одобрен для применения судами при разрешении споров, связанных с положением ребенка в семье.