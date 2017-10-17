ФСБ задержала вербовщицу террористов на границе с Грузией

Сотрудники погранслужбы ФСБ на североосетинском участке российско-грузинской границы, на переходе Верхний Ларс, задержали женщину с иностранным гражданством, которая занималась вербовкой россиян в террористические организации.

Как пишет 17 октября РБК, иностранка помогала российским гражданам перебраться через Турцию в Сирию после того, как «склоняла их к участию в террористической деятельности». В ФСБ уточнили, что муж женщины погиб на Ближнем Востоке. После его смерти она начала искать через Интернет молодых людей якобы для романтических отношений. Однако затем она знакомила их с радикальным исламом, после чего и происходила «свадьба». «Вместо «медового месяца» сразу за религиозным обрядом бракосочетания новобрачного ожидала поездка в Сирию для вступления в ряды террористов», — цитирует издание сообщение ФСБ.