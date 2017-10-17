Правительство решило избавить кредитных заёмщиков от долговой кабалы

Проект изменения закона «О потребительском займе (кредите)» внес кабинет министров на рассмотрение в Госдуму РФ 17 октября. Чиновники предлагают изменить очередность погашения долгов по потребительским кредитам — в первую очередь заёмщики будут гасить проценты и основную сумму долга, а уже после неустойку.

«Законопроектом предлагается установить, что за счет произведенного заемщиком платежа по договору потребительского кредита, в случае если он недостаточен для полного исполнения обязательств заемщика, в первую очередь погашаются проценты за пользование денежными средствами, а потом — основная сумма долга», — говорится в пояснении к документу.

Сейчас же в ситуации, когда из-за снижения дохода заемщика уплачиваемых им сумм хватает лишь на уплату неустойки (штрафов и пени) и процентов за пользование денежными средствами, размер его основного долга не сокращается. И это приводит к долговой кабале, когда клиент бесконечно гасит набегающие проценты.

Кроме того, предполагается, что банк и клиент не смогут изменять порядок погашения займов и процентов по ним по соглашению сторон. Ожидается, что новый подход повысит правовую защищённость граждан от недобросовестных кредиторов.