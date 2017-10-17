Медведев заявил о создании инновационного комплекса в Петербурге

В Петербурге создадут инновационный комплекс, который объединит научные центры, лаборатории и производства. Об этом на шестом форуме «Открытые инновации», который проходит 17 октября в Сколково, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Как сообщается в официальном твиттере российского правительства, на базе нового комплекса будет построен кампус для Санкт-Петербургского университета информационных технологий, механики и оптики. На его создание, а комплекс будет расположен в Пушкинском районе, выделен 41 миллиард рублей. Оператором проекта станет АО «ИТМО Хайпарк», им на 100% будет владеть правительство РФ. При этом 35% средств — это около 13 миллиардов, — в проект вложат частные инвесторы. Еще 53% — деньги федерального бюджета. Оставшиеся 12% — вклад Петербурга.

Кампус включит в себя научные корпуса, бизнес-инкубаторы и кластер инновационных производств.