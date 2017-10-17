За травмированного на квадроцикле ребенка в Петербурге наказали педагогов

Прокуратура Петербурга завершила проверку по факту травмирования школьника на квадроцикле во время занятий.

Как сообщает ведомство, ребенок пролез на площадку для занятий по вождению, которые были организованы при школе, и, пока педагог отвлекся, сел за руль квадроцикла, не пройдя инструктаж. Результатом стали серьезные травмы.

Прокуратура провела проверку и наказала преподавателей. Подробнее читайте на «Водителе Петербурга».