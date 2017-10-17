Медведев предлагает упростить валютное регулирование

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроекта, который должен облегчить совершение валютных операций с использованием счетов, открытых в иностранных банках.

Соответствующий документ опубликован 17 октября на официальном интернет-портале правовой информации. Он был подписан 14 октября. Правительство хочет внести изменения в закон о валютном регулировании и контроле. Согласно поправкам, будет расширен перечень разрешенных случаев использования зарубежных счетов физическими лицами. В пояснительной записке к документу говорится: «Цель законопроекта заключается в обеспечении возможности получения находящимися за пределами территории Российской Федерации гражданами Российской Федерации заработной платы и иных выплат, связанных с выполнением ими за пределами территории Российской Федерации своих трудовых обязанностей по трудовым договорам, заключаемым ими с юридическими лицами-резидентами, в иностранной валюте». Сейчас, согласно закону, россияне, трудящиеся за границей, могут получать зарплату от отечественных работодателей только в рублях на специальные счета в уполномоченных банках.