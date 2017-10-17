Ураган «Офелия» умрёт на подступах к Петербургу

Обрушившаяся на Англию и Ирландию стихия по пути в Северную столицу растеряет свою смертоносность. Впрочем, ветер петербуржцам обеспечит другой циклон.

О том, что ураган «Офелия» надвигается на город, 17 октября сообщили некоторые местные СМИ со ссылкой на метеоролога-любителя. Главный синоптик Петербурга Александр Колесов заверил «Фонтанку», что городу на Неве «Офелия» не угрожает.

Тропический ураган, который поднялся с юга, начал слабеть уже на подходе к Англии, над которой ослаб до циклона. Пока стихия будет двигаться к Петербургу через Осло и Стокгольм, она растеряет последние силы. Впрочем, по словам синоптика, совсем бесследно «Офелия» не пройдёт: то немногое, что останется от стихии, вольётся в общую «депрессию».

«От самого циклона, который называется «Офелия», ничего не остается, только следы. Он прекращает своё существование», – рассказал Колесов.

Тем не менее ветер в городе будет. По прогнозам метеорологов, особенно он будет чувствоваться сегодня ближе к ночи – порывы достигнут 15-18 метров в секунду. Виновником же, по словам Колесова, будет циклон, который идёт на Петербург со стороны Скандинавии.