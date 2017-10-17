В МВД предложили наказывать учителей за участвующих в митингах школьников

Наказывать не только родителей, но и учителей за участие подростков в акциях протеста предлагает Министерство внутренних дел РФ. Об этом на заседании Совета по правам человека при президенте 17 октября заявил начальник Главного управления по противодействию экстремизму МВД Тимур Валиулин.

​«Важная проблема — участие молодежи в несогласованных уличных акциях. Процент молодых людей, участвующих в несанкционированных протестных мероприятиях, растет. Уменьшение среднего возраста участников таких акций настораживает», — цитирует Валиулина РБК.

По словам представителя МВД, нужно подумать о поправках, предполагающих ответственность не только организаторов, родителей школьников, но педагогов учебных заведений.

Напомним, после митингов оппозиционера Алексея Навального, на которых было задержано много несовершеннолетних, российские власти озвучили уже несколько инициатив на этот счет. Так, например, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила законодательно запретить подросткам участвовать в протестных акциях, особенно несанкционированных.