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17.10.2017 12:56

ФАС: Роботы создали на торгах картель

Федеральная антимонопольная служба завела дело о картельном сговоре на торгах, которое заключило программное обеспечение.

 

Об этом 17 октября заявил глава ФАС Игорь Артемьев, пишет «Коммерсантъ». Он уточнил, что картельное соглашение заключили несколько «известных ведомству компаний», чтобы не снижать цены в ходе торгов. Правда, сами компании Артемьев не назвал. Зато заявил, что сам сговор осуществили «роботы» (программное обеспечение, специально предназначенное для торгов). Сейчас антимонопольщики ищут людей, «которые стоят за этими роботами».

 

«Теперь машина точно стоит между нами и преступными элементами», – приводит РИА Новости слова Артемьева.


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