Двоих приезжих обвиняют в изнасиловании девушки во дворах на Будапештской

Двое приезжих задержаны по подозрению в изнасиловании петербурженки в Купчино. Над девушкой надругались и оставили без денег и ценностей.

Как сообщили 17 октября в пресс-службе городского Следственного комитета, в преступлении обвиняются двое граждан Узбекистана, 1971 и 1995 года рождения. Следствие полагает, что именно они подкараулили жертву у дома 35/1 по Будапештской улице ночью 13 октября. По предварительной информации, в начале нападавших заинтересовало имущество жертвы, у которой отобрали кошелек, мобильные телефоны, зарядное устройство и даже наушники. Оставив девушку без вещей и денег, нападавшие поочередно изнасиловали ее, подавив сопротивление с помощью ножа. Им же они пригрозили, когда потребовали дойти до ближайшего банкомата, где девушку заставили снять с банковской карты наличность. Напоследок у жертвы забрали украшения.

В настоящий момент проверяется информация о совершении подозреваемыми ряда разбойных нападений на женщин. Решается вопрос об аресте.