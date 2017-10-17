Минкомсвязь хочет сократить срок хранения данных по «пакету Яровой»

Министерство связи и массовых коммуникаций России предлагает уменьшить срок хранения данных в рамках «закона Яровой» до месяца.

Об этом 17 октября пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на заявление министра связи Николая Никифорова в кулуарах форума «Открытые инновации 2017». Никифоров уточнил, что даже в случае сокращения срока хранения на реализацию закона операторам связи придется потратить десятки миллиардов рублей. Правда, ранее сами операторы оценивали свои расходы в сотни миллиардов, а то и триллионы рублей.

Отметим, согласно «пакету Яровой», который должен вступить в силу с 1 июля 2018 года, интернет-компаниям придется сохранять всю информацию о приеме и передаче данных в течение года, а операторам связи — в течение трех лет. Сейчас трафик в интересах спецслужб хранят всего 12 часов.