В Петербурге подросток ударил отца ножом

Подросток тяжело ранил отца в Красносельском районе Петербурга в ночь на 17 октября. В результате конфликта сын также оказался в больнице, но психиатрической.

Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета по городу, ссора произошла в квартире одного из домов по улице Маршала Захарова. По предварительной информации, юноша 15 лет схватил нож и ударил в живот своего 48-летнего отца.

Выяснилось, что подросток стоит на учете в психоневрологическом диспансере, поэтому его направили на обследование в специализированную клинику.

Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.