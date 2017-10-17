СМИ узнали, как работала петербургская «фабрика троллей» на американских выборах

Больше 2 млн долларов за два года, чуть меньше ста человек в штате и около 6 млн подписчиков – так выглядит вмешательство в выборы США российской «фабрики троллей», которую связывают с кремлёвским ресторатором Евгением Пригожиным. Об этом 17 октября сообщает РБК со ссылкой на внутреннюю статистику организации.

По данным издания, подготовку к предвыборной кампании в США «русские тролли» начали в 2015 году, через год перешли к активной фазе. Тогда же «американский отдел» «фабрики» разросся с 30 до 80-90 человек. График работы был разный, но, преимущественно, пять через два.

За неделю «тролли» создавали и публиковали более 1000 текстов, фото и видео в разных соцсетях. В различных аккаунтах насчитывалось не меньше 6 млн подписчиков (половина в Facebook). Вместе с рекламой это позволяло охватить до 20-30 млн человек в день. Освещали расовые проблемы в США, писали о ЛГБТ, отделении Техаса и праве на ношение оружия.

Зарплаты в «американском отделе» составляли от 55 тысяч рублей у рядового сотрудника, порядка 90 тысяч – у администратора групп и от 120 тысяч у руководителей. По подсчётам РБК, основанным на внутренней статистике организации, за два года «фабрика» потратила на зарплаты «троллей» около 2 млн долларов, ещё порядка 300 тысяч ушло на продвижение в соцсетях и покупку рекламы в Facebook.

В августе – сентябре этого года было заблокировано 118 тысяч сообществ в Фейсбуке, Инстаграме и Твиттере. При этом, как пишет издание, управляли страницами и группами из знаменитого здания на Савушкина, 55, где базируется «фабрика троллей».

По данным РБК, «американский отдел» не ограничился предвыборной пропагандой и продолжил работу после избрания главы Соединённых Штатов. На тот момент руководил «фабрикой» на американском фронте 27-летний выходец из Азербайджана Джейхуна Асланов, который в конце нулевых перебрался в Петербург из Иркутской области. Сам он опроверг изданию свою связь с «троллями».

Напомним, в сентябре Facebook объявил, что в рамках расследования об использовании соцсети для влияния на выборы в США выявили и заблокировали сотни аккаунтов с якобы проплаченной из России политической рекламой. Позднее упоминания о России из доклада о манипуляции соцсетью исключили.